Cloudbursts: Όταν οι ουρανοί ανοίγουν και πνίγουν ολόκληρες χώρες

Σφοδρές βροχοπτώσεις-αστραπή, γνωστές ως cloudbursts, σαρώνουν τις ορεινές περιοχές της Νότιας Ασίας, προκαλώντας φονικές πλημμύρες, κατολισθήσεις και ανυπολόγιστες καταστροφές.

Μέσα σε μόλις 48 ώρες στο βορειοδυτικό Πακιστάν, τουλάχιστον 321 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ σε χωριά του Κασμίρ περισσότεροι από 200 αγνοούνται.

Τι είναι τα cloudbursts

Τα cloudbursts είναι εξαιρετικά έντονες, τοπικές καταιγίδες που ρίχνουν τεράστιες ποσότητες νερού σε ελάχιστο χρόνο.

Σύμφωνα με την Ινδική Μετεωρολογική Υπηρεσία, μιλάμε για βροχόπτωση άνω των 100 χιλιοστών την ώρα.

Στα ορεινά συγκροτήματα των Ιμαλαΐων, του Καρακορούμ και του Ινδοκούς, οι στενές κοιλάδες και τα απότομα πρανή μετατρέπουν αυτές τις βροχές σε ορμητικούς χείμαρρους που παρασύρουν τα πάντα.

Γιατί είναι τόσο καταστροφικά

Η πρόβλεψή τους είναι σχεδόν αδύνατη: πρόκειται για μικρής κλίμακας φαινόμενα που αναπτύσσονται και εκτονώνονται γρήγορα.

Σε περιοχές με φτωχή υποδομή, ελλιπή συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και εκτεταμένη αποψίλωση δασών, οι συνέπειες πολλαπλασιάζονται.

Τα κύματα λάσπης και βράχων ισοπεδώνουν ολόκληρες γειτονιές, αφήνοντας ελάχιστο χρόνο διαφυγής.

Ο ρόλος της κλιματικής κρίσης

Η υπερθέρμανση του πλανήτη φορτώνει την ατμόσφαιρα με περισσότερη υγρασία. Έτσι, όταν οι μουσώνες συναντούν τις οροσειρές της Νότιας Ασίας, η βροχή πέφτει πιο έντονη και πιο συχνή.

Η αύξηση των θαλάσσιων θερμοκρασιών στον Ινδικό Ωκεανό και στη Θάλασσα της Αραβίας ενισχύει τον κύκλο αυτό.

Κλιματικοί επιστήμονες υπολογίζουν ότι για κάθε 1°C αύξηση θερμοκρασίας, η ατμόσφαιρα συγκρατεί 7% περισσότερη υγρασία — μετατρέποντας κάθε καταιγίδα σε πιθανή καταστροφή.

Η ήδη βαριά κληρονομιά

Το Πακιστάν, αν και ευθύνεται για λιγότερο από 1% των παγκόσμιων εκπομπών, συγκαταλέγεται στους πιο ευάλωτους τόπους στον πλανήτη.

Το 2022, οι πλημμύρες σκότωσαν σχεδόν 2.000 ανθρώπους και προκάλεσαν ζημιές 40 δισ. δολαρίων.

Έκτοτε, φονικές πλημμύρες σημειώνονται κάθε χρόνο, με την εναλλαγή ξηρασίας και καταιγίδων να αποσταθεροποιεί τη γεωργία και την ασφάλεια τροφίμων.

Ανάγκη για συνεργασία

Οι Ιμαλάιοι και τα γύρω ορεινά συγκροτήματα εκτείνονται σε οκτώ χώρες. Οι ειδικοί τονίζουν ότι μόνο μέσα από περιφερειακή συνεργασία μπορεί να υπάρξει αποτελεσματική προσαρμογή — με ανθεκτικές υποδομές, συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και αυστηρούς κανόνες δόμησης.

Όμως, οι πολιτικές εντάσεις, όπως η κλιμάκωση Ινδίας – Πακιστάν στο Κασμίρ, καθιστούν ακόμη δυσκολότερη μια κοινή στρατηγική.