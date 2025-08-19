Ισπανία: Πάνω από 1100 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που διήρκεσε 16 ημέρες

Πάνω από 1100 θάνατοι μπορούν να αποδοθούν στην καύσωνα που μόλις έληξε στην Ισπανία και διήρκεσε 16 ημέρες (και συνέβαλε στις τεράστιες πυρκαγιές που ακόμη μαίνονται στη χώρα), σύμφωνα με εκτιμήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω ενός εργαλείου που διαχειρίζεται το Ινστιτούτο Έρευνας Δημόσιας Υγείας Carlos III.

Ο ακριβής αριθμός των θανάτων που αποδίδονται στον καύσωνα, που διήρκεσε από τις 3 έως τις 18 Αυγούστου, ανέρχεται σε 1149, σύμφωνα με το σύστημα που ονομάζεται «MoMo» (Παρακολούθηση Θνησιμότητας), το οποίο συλλέγει σε καθημερινή βάση τον αριθμό των θανάτων στην Ισπανία και υπολογίζει τη διαφορά της θνησιμότητας σε σχέση με την αναμενόμενη θνησιμότητα με βάση τα ιστορικά στοιχεία που έχουν καταγραφεί.

Στη συνέχεια, ενσωματώνει τους εξωτερικούς παράγοντες που μπορούν να εξηγήσουν αυτή τη διαφορά. Μεταξύ αυτών των παραγόντων περιλαμβάνονται οι θερμοκρασίες που αναφέρονται από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Aemet).

Το σύστημα δεν μπορεί να αποδείξει την απόλυτη αιτιώδη συνάφεια μεταξύ των καταγεγραμμένων θανάτων και των κλιματολογικών συνθηκών, αλλά οι στατιστικές αποτελούν την καλύτερη εκτίμηση του αριθμού των θανάτων για τους οποίους ο καύσωνας μπορεί να ήταν ο αποφασιστικός παράγοντας. Ήδη τον Ιούλιο, περίπου 1060 θάνατοι είχαν αποδοθεί από το σύστημα στις ακραίες θερμοκρασίες, μια αύξηση άνω του 50% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024.

Ο καύσωνας έχει δυσχεράνει σημαντικά το έργο των πυροσβεστών και των στρατιωτών που καταπολεμούν τις μεγάλες πυρκαγιές, ιδίως στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Η πτώση των θερμοκρασιών, καθώς και οι βροχές που αναμένονται σε ορισμένες περιοχές, αφήνουν ελπίδες για βελτίωση της κατάστασης σε αυτό το μέτωπο, παρόλο που ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ προειδοποίησε την Τρίτη ότι θα ακολουθήσουν «δύσκολες ώρες».

Πηγή: Le Figaro