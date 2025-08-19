Logo Image

Πυρκαγιές: Έντονη ανησυχία Λαγουβάρδου για τις καμένες εκτάσεις

Menelaos Michalatos / SOOC

Το 2025, με 454.000 καμένα στρέμματα -μέχρι τις 19/08- κατατάσσεται στην 5η χειρότερη θέση των τελευταίων 20 ετών

O Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/ meteo.gr, Κώστας Λαγουβάρδος, εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τον αριθμό των καμένων εκτάσεων από τις μεγάλες πυρκαγιές τόσο στην Ελλάδα, όσο και την Ε.Ε. ευρύτερα.

Ο κ. Λαγουβάρδος δημοσίευσε διάγραμμα με τις καμένες εκτάσεις και τον αριθμό των μεγάλων πυρκαγιών για την Ελλάδα για τα τελευταία 20 έτη.

Ήδη το 2025, με 454.000 καμένα στρέμματα -μέχρι τις 19/08- κατατάσσεται στην 5η χειρότερη θέση των τελευταίων 20 ετών, όσον αφορά στις καμένες εκτάσεις:

Έτος – Καμένες εκτάσεις (στρ)
2007 – 2.717.000
2023 – 1.747.000
2021 – 1.307.000
2012 – 524.000
2025 – 454.000

Όσον αφορά στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι καμένες εκτάσεις μέχρι τις 19 Αυγούστου προσεγγίζουν συνολικά τα 9.000.000 στρέμματα, η μεγαλύτερη έκταση που έχει καταγραφεί τα τελευταία 20 χρόνια μέχρι αυτή την ημερομηνία.

Μόνο στην Ισπανία έχουν ήδη καεί περίπου 3.500.000 στρέμματα, η μεγαλύτερη έκταση τα τελευταία 20 χρόνια.

