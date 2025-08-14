Logo Image

Μήλος: Δεκαεπτά συλλήψεις για περιβαλλοντική ρύπανση

Περιβάλλον \ Κλίμα

ΕΛ.ΑΣ.

Δικογραφία για ρύπανση-υποβάθμιση περιβάλλοντος σχηματίστηκε στη Μήλο σε βάρος 17 ατόμων, ηλικίας από 42 έως 66 ετών, που συνελήφθησαν την Τρίτη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας για παράνομη χωματερή και υπό την εποπτεία εισαγγελέα, προχθές μεσημεριανές ώρες, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μήλου μετέβησαν στη θέση Φρυλίγκος, όπου εντόπισαν 6 απορριμματοφόρα οχήματα με 15 επιβαίνοντα πρόσωπα να προβαίνουν σε ενέργειες απόθεσης στερεών αστικών αποβλήτων σε σημείο εκτός του οριοθετημένου Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.).

ΕΛ.ΑΣ.

Άμεσα τα οχήματα ακινητοποιήθηκαν και οι επιβαίνοντες προσήχθησαν στο Αστυνομικό Τμήμα.

Ακολούθως πραγματοποιήθηκε αυτοψία από υπαλλήλους του Τμήματος Υποδομών και Περιβάλλοντος της Π.Ε. Μήλου και της Γενικής Διεύθυνσης Αειφόρου Ανάπτυξης και Καινοτομίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, οι οποίοι διαπίστωσαν στο επίμαχο σημείο απόθεση αποβλήτων, που υποβαθμίζει και ρυπαίνει το περιβάλλον.

ΕΛ.ΑΣ.

Από τα δεδομένα της υπόθεσης προέκυψαν παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση-ανακύκλωση κλπ αποβλήτων και έως τούτου τα 15 άτομα, καθώς και δύο εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συνελήφθησαν.

