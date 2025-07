Ο θάνατος των παγετώνων στα βουνά της Τουρκίας (βίντεο)

Στα 4.135 μέτρα υψόμετρο, στην επαρχία Χακάρι στα σύνορα με το Ιράκ, το άλλοτε παγωμένο τοπίο μετατρέπεται σε γυμνές πλαγιές, με χειμάρρους να παρασέρνουν σπασμένα κομμάτια πάγου.

«Πριν δέκα χρόνια, εδώ υπήρχαν παγετώνες», λέει ο Κεμάλ Οζντεμίρ, οδηγός βουνού εδώ και 15 χρόνια, δείχνοντας τις γυμνές κορυφές κάτω από έναν απειλητικά γαλάζιο ουρανό. Δίπλα του, ένας χείμαρρος κυλάει ορμητικά μεταφέροντας παγόβουνα. «Το γεγονός ότι οι καταρράκτες είναι τόσο ορμητικοί δείχνει πόσο γρήγορα λιώνει ο πάγος».

Το όρος Σίλο βρίσκεται μόλις 250 χιλιόμετρα νότια του Άραρατ, αλλά οι παγετώνες του δεν φαίνεται να έχουν το ίδιο περιθώριο αντίστασης στην υπερθέρμανση. Η Τουρκία κατέγραψε ήδη την υψηλότερη θερμοκρασία στην ιστορία της: 50,5°C στη Σιλόπη, μόλις 200 χιλιόμετρα από το Σίλο.

«Η τήξη προχωρά πιο γρήγορα απ’ ό,τι περιμέναμε», προειδοποιεί ο Ονούρ Σατίρ, καθηγητής του Πανεπιστημίου Yuzuncu Yil και ειδικός στα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών. «Τα τελευταία 40 χρόνια έχει χαθεί σχεδόν το 50% της συνεχούς παγοκάλυψης».

Το βίντεο από τις πλαγιές του Σίλο καταγράφει μια αποκάλυψη σε πραγματικό χρόνο: πάγοι που παρασύρονται, βράχια που ξεγυμνώνονται, μια ήπειρος που χάνει τα ψηλότερα καταφύγιά της από την κλιματική αλλαγή. Οι παγετώνες πεθαίνουν. Και μαζί τους χάνεται ένα κομμάτι του κόσμου όπως τον ξέραμε.

VIDEO: Turkey’s glaciers fall victim to climate change.

The glaciers of Mount Cilo are the second largest in Turkey. But as global temperatures rise amid human-caused climate change, new sections of the mountains that were once capped in ice are melting fast year after year pic.twitter.com/5SphzSz81p

— AFP News Agency (@AFP) July 30, 2025