Τι είναι οι «πλημμύρες-αστραπή» που σάρωσαν το Τέξας – Γιατί είναι τόσο φονικές

Τουλάχιστον 24 σκοτώθηκαν και πάνω από 20 παιδιά εξακολουθούν να αγνοούνται, καθώς η στάθμη του ποταμού αυξήθηκε 8 μέτρα μέσα σε 45 λεπτά.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (NWS), οι πλημμύρες-αστραπή είναι η δεύτερη πιο φονική φυσική απειλή μετά τον καύσωνα και μπορεί να συμβούν οπουδήποτε πέσει έντονη βροχή που ξεπερνά τη δυνατότητα απορρόφησης του εδάφους.

Το φαινόμενο συμβαίνει όταν η βροχή πέφτει με τέτοια ένταση και ταχύτητα που το νερό δεν προλαβαίνει να απορροφηθεί από το έδαφος.

Το αποτέλεσμα είναι η απότομη συγκέντρωση υδάτων που πλημμυρίζουν ρέματα, δρόμους και ολόκληρες γειτονιές σε ελάχιστο χρόνο.

Η πρόκληση για τους μετεωρολόγους είναι τεράστια, καθώς η τοπογραφία παίζει κρίσιμο ρόλο: ακόμη και σε μικρές περιοχές, οι διαφορές στη μορφολογία του εδάφους επηρεάζουν σημαντικά την πιθανότητα και ένταση πλημμύρας.

Flash flood emergency near Lake Travis, Texas, after heavy rain. At least 24 dead, including children. 23 Camp Mystic campers missing. Rescue efforts ongoing with helicopters, drones. Gov. Abbott declares emergency.#TxFloods #Texas #Flood #TXwx pic.twitter.com/IWrKc4PATm

— GeoTechWar (@geotechwar) July 5, 2025