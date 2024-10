Τριπλάσιες σε έκταση από το 1980 οι περιοχές με ακραία ξηρασία

Το 48% της επιφάνειας της ξηράς στη Γη αντιμετώπισε τουλάχιστον έναν μήνα ακραίας ξηρασίας πέρυσι, σύμφωνα με ανάλυση του «Lancet Countdown on Health and Climate Change» – από μέσο όρο 15% τη δεκαετία του 1980.

Σχεδόν το ένα τρίτο του πλανήτη – το 30% – αντιμετώπισε ακραία ξηρασία για τρεις ή περισσότερους μήνες το 2023. Στη δεκαετία του 1980, ο μέσος όρος ανερχόταν σε 5%.

Η νέα μελέτη, σύμφωνα με το BBC, παρουσιάζει μερικά από τα πιο ενημερωμένα δεδομένα παγκοσμίως για την ξηρασία, επισημαίνοντας πόσο γρήγορα επιταχύνεται.

Οι αιτίες των μεμονωμένων ξηρασιών είναι περίπλοκες, επειδή υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί παράγοντες που επηρεάζουν την επάρκεια του νερού, από καιρικά φαινόμενα μέχρι τον τρόπο που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τη γη.

Ωστόσο, η κλιματική αλλαγή μεταβάλλει τα παγκόσμια πρότυπα βροχοπτώσεων, καθιστώντας ορισμένες περιοχές πιο επιρρεπείς στην ξηρασία.

Οι περιοχές που επηρεάζονται ιδιαίτερα από ακραία ξηρασία, είναι η Νότια Αμερική, η Μέση Ανατολή και το Κέρας της Αφρικής.

Levels of extreme drought have tripled since the 1980s. From 15% of the world’s landmass then to 48% last year. That’s half the world in extreme drought for at least one month. This graph is slightly terrifying.

— Stephanie Hegarty (@stephhegarty) October 30, 2024