Καναδάς: Νέες δασικές πυρκαγιές στα δυτικά – Σε κίνδυνο ο Εθνικός Δρυμός Τζάσπερ

Μαίνονται οι τεράστιες δασικές πυρκαγιές στον Καναδά. Οι αρχές έδωσαν το βράδυ εντολή εκκένωσης για την πόλη του Τζάσπερ, και o ομώνυμος Εθνικός Δρυμός στην επαρχία Αλμπέρτα (δυτικά).

Οι δημοτικές αρχές του Τζάσπερ περίμεναν να φτάσει στην κοινότητα εντός 5 ωρών, αλλά εν τέλει ανακάλεσαν την εκτίμησή τους. Επεσήμαναν όμως ότι η πόλη πρέπει να εκκενωθεί για προληπτικούς λόγους.

Οι υψηλές θερμοκρασίες στο βόρειο ημισφαίριο έχουν προκαλέσει πυρκαγιές σε μεγάλο μέρος των δυτικών ΗΠΑ και του Καναδά.

Την περασμένη εβδομάδα, δασικές πυρκαγιές που μαίνονταν στο βόρειο τμήμα της Αλμπέρτα ανάγκασαν τις αρχές να δώσουν εντολή για την απομάκρυνση του πληθυσμού από τρεις κοινότητες. Στη γειτονική επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας έως και 367 δασικές πυρκαγιές εξακολουθούν να μαίνονται.

Line of cars trying to evacuate Jasper Alberta. Emergency alert at about 10p. Scrambled to gather our luggage. Headed to British Columbia. #Jasper pic.twitter.com/PE7dsVlHpz

— JacksonCoherent (@jackrkearney) July 23, 2024