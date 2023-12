COP28: Επιτέλους συμφωνία για «μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα»

Εγκρίθηκε μετά από επεισοδιακές διαπραγματεύσεις, στην COP28 στο Ντουμπάι, μια συμφωνία που μιλά για μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα.

Η τελευταία πρόταση που δημοσιεύθηκε από τα ΗΑΕ νωρίτερα την Τετάρτη ζητούσε «τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα στα ενεργειακά συστήματα, με δίκαιο, εύρυθμο και ισότιμο τρόπο, επιταχύνοντας τη δράση σε αυτή την κρίσιμη δεκαετία, ώστε να επιτευχθούν μηδενικές εκπομπές έως το 2050 όπως ζητούν οι επιστήμονες».

Το κείμενο της συμφωνίας προέτρεπε επίσης για «επιτάχυνση των προσπαθειών για τη σταδιακή κατάργηση της ενέργειας από άνθρακα» και για «τριπλασιασμό της ικανότητας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο και διπλασιασμό του παγκόσμιου μέσου ετήσιου ρυθμού βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης έως το 2030».

Πρόκειται για μια «ιστορική απόφαση για την επιτάχυνση της δράσης για το κλίμα», δήλωσε ο Σουλτάν Αλ Τζαμπέρ, προεδρεύων της διάσκεψης του ΟΗΕ.

«Έχουμε για πρώτη φορά διατύπωση σχετικά με τα ορυκτά καύσιμα στην τελική συμφωνία», πρόσθεσε. «Πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για αυτή την ιστορική επιτυχία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η χώρα μου, είναι υπερήφανα για τον ρόλο τους στην επίτευξη της συμφωνίας», πρόσθεσε. «Φεύγουμε από τη Σύνοδο στο Ντουμπάι με ψηλά το κεφάλι».

Είναι κρίσιμο ότι η πρόταση δεν επέβαλε την απόλυτη σταδιακή κατάργηση των υδρογονανθράκων.

Την ικανοποίησή της για το αποτέλεσμα της Συνόδου στο Ντουμπάι εξέφρασε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Congratulations #COP28!

A crucial part of this historic deal is truly made in Europe.

The whole world endorsed our 🇪🇺 2030 targets:

👉 to triple renewable energy

👉 to double energy efficiency, both by 2030

Today's agreement marks the beginning of the post-fossil era.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 13, 2023