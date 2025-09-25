Logo Image

Τενερίφη: Η πρώτη στην ιστορία της Ισπανίας προσομείωση ηφαιστειακής έκρηξης πλήρους κλίμακας

Περιβάλλον

Τενερίφη: Η πρώτη στην ιστορία της Ισπανίας προσομείωση ηφαιστειακής έκρηξης πλήρους κλίμακας

Στην άσκηση συμμετέχει π Πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, καθηγητής  Ευθύμης Λέκκας.

Άσκηση ηφαιστειακής έκρηξης πλήρους ανάπτυξης, διεξάγεται από τις 22 έως τις 26 Σεπτεμβρίου, στην Τενερίφη, με την συμμετοχή του Πρόεδρου του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, Καθηγητή  Ευθύμης Λέκκας.

Πρόκειται, για την πρώτη στην ιστορία της Ισπανίας προσομείωση ηφαιστειακής έκρηξης πλήρους κλίμακας και αποτελεί μέρος του προγράμματος EU MODEX.

Η άσκηση ετοιμότητας ακολουθεί τα πρωτόκολλα που έχουν θεσπιστεί από το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για τα Ηφαιστειακά Νησιά των Καναρίων Νήσων (Pevolca) και είναι αποτέλεσμα συντονισμένης προσπάθειας πολλαπλών φορέων.

Κορυφώνεται στις 26 Σεπτεμβρίου με αναφορά επικείμενης έκρηξης, σύγκλιση της επιστημονικής επιτροπής, ενεργοποίηση συναγερμού, αναστολή όλων των δραστηριοτήτων σε πιθανούς επηρεαζόμενους Δήμους, εκκένωση του Muelle Viejo στο Garachico, προσομοίωση υποαέριας έκρηξης στην περιοχή Arenas Negras, κατάσταση κόκκινου συναγερμού, χρήση ωκεανογραφικού σκάφους.

