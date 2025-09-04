Πολύαιγος: Διευκρινίσεις ΥΠΕΝ – «Παραμένει αυστηρά προστατευμένος φυσικός τόπος – Καμία δυνατότητα δημιουργίας νέων κατοικιών ή τουριστικών καταλυμάτων»

Η Πολύαιγος προστατεύεται ως χαρακτηρισμένο Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους, περιοχή Natura2000 και μέρος του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Νότιο Αιγαίο 1 – Νότιες Κυκλάδες, αναφέρει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε ανακοίνωσή του, με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα.

Όπως διευκρινίζει το υπουργείο, «η νήσος Πολύαιγος έχει χαρακτηριστεί ως Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους, σε δύο σχετικές Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες ως ζώνη προστασίας της φύσης, ενώ παράλληλα περιλαμβάνεται στην Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίου Αιγαίου 1 – Νότιες Κυκλάδες».

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρει το ΥΠΕΝ:

Σύμφωνα με την Απόφαση ΔΠΑ/9389/2000 (Β΄1176), η νήσος Πολύαιγος έχει χαρακτηριστεί ως Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους. Η νήσος εμπίπτει εντός των ορίων των περιοχών του δικτύου Natura GR4220006 (Ειδική Ζώνη Διαχείρισης οικοτόπων και ειδών -ΕΖΔ- που αφορά στα νησιά Κίμωλος και Πολύαιγος) και GR4220030 (Ζώνη Ειδικής Προστασίας για τα πουλιά -ΖΕΠ- που αφορά στη Μήλο, την Αντίμηλο και την Πολύαιγο). Στην ευρύτερη περιοχή αυτή έχουν επίσης οριστεί Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά (ΙΒΑ), μεταξύ των οποίων και η GR152 «Δυτική Μήλος, νήσοι Αντίμηλος και Πολύαιγος και νησίδες». Η περιοχή της νήσου Πολυαίγου περιλαμβάνεται στην Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) 8α «Περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (μέρους)», της οποίας έχει ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση και βρίσκεται υπό έγκριση. Επίσης η νήσος Πολύαιγος περιλαμβάνεται στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίου Αιγαίου 1 – Νότιες Κυκλάδες (ΕΘΠΝΑ 1 – Νότιες Κυκλάδες), για το οποίο έχει εκπονηθεί Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και βρίσκεται ήδη αναρτημένη για δημόσια διαβούλευση έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2025. Η νήσος Πολύαιγος στις δύο σχετικές Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, χαρακτηρίζεται ως Ζώνη Προστασίας της Φύσης, η οποία συνεπάγεται πολύ περιορισμένες χρήσεις και, σε καμία περίπτωση, οικήματα και ξενοδοχεία.

«Καμία δυνατότητα δημιουργίας νέων κατοικιών ή τουριστικών καταλυμάτων»

«Συνεπώς, υπό το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο διασφαλίζεται ότι η Πολύαιγος παραμένει αυστηρά προστατευμένος φυσικός τόπος, πολύτιμο καταφύγιο βιοποικιλότητας και αναπόσπαστο κομμάτι του φυσικού πλούτου των Κυκλάδων, χωρίς καμία δυνατότητα δημιουργίας νέων κατοικιών ή τουριστικών καταλυμάτων» καταλήγει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.