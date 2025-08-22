Οι «μπλε δράκοι» κλείνουν άρον άρον παραλίες στην Ισπανία – «Παραλύει θηράματα 300 φορές μεγαλύτερα από το μέγεθός του»

Ένα παράξενα όμορφο πλάσμα προκάλεσε συναγερμό στις ισπανικές παραλίες τον τελευταίο καιρό, αναγκάζοντας τις αρχές να τις κλείσουν άρον άρον. Ο λόγος για την εμφάνιση «μπλε δράκων».

Τελευταίο «κρούσμα», η εμφάνισή δύο από αυτούς, στις θάλασσες της πόλης Guardamar del Segura, στη νοτιοανατολική Ισπανία,

«Λόγω της εμφάνισης του μπλε δράκου (Glaucus atlanticus) και για λόγους ασφάλειας των πολιτών, απαγορεύουμε το κολύμπι σε όλες τις δημοτικές παραλίες μέχρι νεωτέρας», ανέφερε η αστυνομία του Guardamar σε ανάρτηση στο Facebook την Τετάρτη.

Γιατί είναι τόσο επικίνδυνος

Ο μπλε δράκος, είναι ένας θαλάσσιος γυμνοσάλιαγκας, που ονομάστηκε έτσι λόγω της ομοιότητάς του με τα μυθικά πλάσματα, έχει μήκος μόλις 3 εκατοστά, αλλά τρέφεται με δηλητηριώδη ζώα όπως η πορτογαλική γαλέτα -ένας θαλάσσιος οργανισμός, συγκεκριμένα ένα υδρόζωο, που αποτελείται από μια αποικία οργανισμών (ζωοειδή) τα οποία λειτουργούν σαν μία ενιαία οντότητα. και στη συνέχεια επαναχρησιμοποιεί το δηλητήριο, με αποτέλεσμα να μπορεί να παραλύει θηράματα 300 φορές μεγαλύτερα από το μέγεθός του, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του CNN.

«Η επαφή μαζί του μπορεί να είναι επικίνδυνη και να προκαλέσει επώδυνα εγκαύματα στο δέρμα», ανέφερε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι οι λουόμενοι πρέπει να «είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν την άμεση επαφή με ό,τι μπορεί να εμφανιστεί στην άμμο».

Μέχρι την Πέμπτη, η απαγόρευση είχε αρθεί και η κολύμβηση επιτρεπόταν, αλλά οι αρχές συνέχιζαν να καλούν σε προσοχή.

Σύσταση να μην τα αγγίζουν ακόμη κι αν φορούν γάντια

Ο δήμαρχος της πόλης, José Luis Sáez, ζήτησε από τους πολίτες να ενημερώσουν τις αρχές αν δουν ένα από αυτά τα πλάσματα και να αποφύγουν να το αγγίξουν, ακόμη και αν φορούν γάντια. Συνέστησε σε όσους τσιμπηθούν να ξεπλύνουν την πληγείσα περιοχή με θαλασσινό νερό και να αναζητήσουν ιατρική βοήθεια.

Με το ηλιόλουστο κλίμα, τους βραχώδεις γκρεμούς και τις πολυάριθμες παραλίες, η μεσογειακή ακτή είναι ένας από τους δημοσφιλείς τουριστικούς προορισμούς της Ισπανίας.

Οι μπλε δράκοι σπάνια εμφανίζονται στη Μεσόγειο, καθώς συναντώνται συχνότερα στα εύκρατα και τροπικά νερά του Ατλαντικού, του Ειρηνικού και του Ινδικού Ωκεανού, από όπου φέρεται να μεταφέρονται από τα ωκεάνια ρεύματα και τον άνεμο.

Το προηγούμενο κρούσμα

Να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που τα συγκεκριμένα πλάσματα προκαλούν αναστάτωση. Νωρίτερα, αυτόν τον μήνα, εντοπίστηκαν έξι μπλε δράκοι, στη Σάντα Μπάρμπαρα της Λα Λινέα ντε λα Κονσεπσιόν, με αποτέλεσμα να κλείσει επίσης προσωρινά η παραλία. Μετά την απομάκρυνσή τους, η περιοχή ξανάνοιξε, αλλά με προειδοποιητικές σημαίες.

