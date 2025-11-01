Berkshire Hathaway: Η αυτοκρατορία του Μπάφετ σπάει νέο ρεκόρ ρευστού

Ο Γουόρεν Μπάφετ αποχωρεί από τη θέση του CEO της Berkshire Hathaway στο τέλος του 2025, αφήνοντας πίσω του ένα οικονομικό «θηρίο».

Η εταιρεία-σύμβολο της επενδυτικής σοφίας εμφάνισε εντυπωσιακή ανάκαμψη στα κέρδη της και το μεγαλύτερο ταμειακό απόθεμα στην ιστορία της – χωρίς ούτε μία εξαγορά μετοχών.

Εκτόξευση κερδών και ρευστότητας

Η Berkshire Hathaway ανακοίνωσε λειτουργικά κέρδη 13,485 δισ. δολαρίων για το τρίτο τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση 34% σε σχέση με πέρυσι.

Η εκτίναξη οφείλεται κυρίως στη δραστηριότητα ασφάλισης, όπου τα καθαρά κέρδη από underwriting αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 200%, στα 2,37 δισ. δολάρια.

Χωρίς να προχωρήσει σε επαναγορές μετοχών, το ταμειακό απόθεμα του ομίλου εκτινάχθηκε σε νέο ιστορικό υψηλό — 381,6 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 347,7 δισ. του πρώτου τριμήνου.

Καμία αγορά, καμία εξαγορά

Παρά τη διόρθωση της μετοχής, ο Μπάφετ απέφυγε κάθε επαναγορά, ενώ η Berkshire δεν βρήκε ελκυστικές τοποθετήσεις στο χρηματιστήριο, καταγράφοντας καθαρές πωλήσεις μετοχών και φορολογήσιμο κέρδος 10,4 δισ. δολαρίων από αυτές τις κινήσεις.

Οι μετοχές Class A και Class B έχουν ενισχυθεί φέτος κατά περίπου 5%, σημαντικά χαμηλότερα από το +16,3% του S&P 500.

Το τέλος μιας εποχής

Ο 95χρονος Γουόρεν Μπάφετ είχε προαναγγείλει από τον Μάιο ότι θα αποχωρήσει από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου στο τέλος του 2025, ύστερα από έξι δεκαετίες θρυλικής πορείας.

Τη σκυτάλη παίρνει ο Γκρεγκ Άμπελ, νυν αντιπρόεδρος για τις μη ασφαλιστικές δραστηριότητες, ο οποίος θα αρχίσει να υπογράφει τις ετήσιες επιστολές των μετόχων από το 2026.

Η μετοχή της Berkshire έχει υποχωρήσει διψήφια ποσοστά από τα ιστορικά υψηλά της, καθώς η αγορά αποτιμά την απώλεια του λεγόμενου «Buffett premium» — της υπεραξίας που έδιναν οι επενδυτές στην εμπιστοσύνη και τις επιδόσεις του δισεκατομμυριούχου επενδυτή.

Νέα συμφωνία στα ενεργειακά

Τον Οκτώβριο, η Berkshire ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη συμφωνία της από το 2022: την εξαγορά της OxyChem, της πετροχημικής θυγατρικής της Occidental Petroleum, έναντι 9,7 δισ. δολαρίων σε μετρητά.

Η τελευταία μεγάλη εξαγορά του ομίλου ήταν εκείνη της ασφαλιστικής Alleghany, το 2022, για 11,6 δισ. δολάρια.

Κέρδη-μαμούθ συνολικά

Συνολικά, τα καθαρά κέρδη — που περιλαμβάνουν και τις αποτιμήσεις των επενδύσεων της Berkshire σε εισηγμένες εταιρείες — αυξήθηκαν 17% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα 30,8 δισ. δολάρια.