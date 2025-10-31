ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει την άρση των κυρώσεων του «Νόμου του Καίσαρα» κατά της Συρίας

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει την κατάργηση των κυρώσεων του Νόμου του Καίσαρα κατά της Συρίας μέσω του νομοσχεδίου για τον Νόμο Εθνικής Άμυνας, το οποίο συζητείται αυτή τη στιγμή από τους βουλευτές των ΗΠΑ.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε τακτική επικοινωνία με τους περιφερειακούς εταίρους και καλωσορίζουν κάθε επένδυση ή δέσμευση στη Συρία που υποστηρίζει την ευκαιρία όλων των Σύρων να έχουν μια ειρηνική και ευημερούσα χώρα», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Πηγή: Reuters