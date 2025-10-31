Ο ΟΠΕΚ+ πιθανότατα θα συμφωνήσει σε μικρή αύξηση της παραγωγής πετρελαίου τον Δεκέμβριο, αναφέρουν πηγές

Ο ΟΠΕΚ+ πιθανότατα θα συμφωνήσει την Κυριακή σε μια ακόμη μικρή αύξηση των στόχων παραγωγής πετρελαίου για τον Δεκέμβριο, ανέφεραν τρεις πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες, καθώς ο οργανισμός μετριάζει την προσπάθειά του να ανακτήσει το μερίδιο αγοράς εν μέσω προβλέψεων για υπερπροσφορά τον επόμενο χρόνο.

Ο ΟΠΕΚ+ έχει αυξήσει τους στόχους παραγωγής κατά περισσότερα από 2,7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα – περίπου το 2,5% της παγκόσμιας προσφοράς – από τον Απρίλιο, αλλά επιβράδυνε τον ρυθμό τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο στα 137.000 βαρέλια την ημέρα από μεγαλύτερες αυξήσεις εν μέσω προβλέψεων για επικείμενη υπερπροσφορά.

Οι νέες δυτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, μέλους του ΟΠΕΚ+, προσθέτουν στις προκλήσεις στις συζητήσεις, καθώς η Μόσχα ενδέχεται να δυσκολευτεί να αυξήσει περαιτέρω την παραγωγή.

Οκτώ μέλη του ΟΠΕΚ+ – Σαουδική Αραβία, Ρωσία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιράκ, Κουβέιτ, Ομάν, Καζακστάν και Αλγερία – πρόκειται να συμφωνήσουν την Κυριακή να αυξήσουν τους στόχους παραγωγής του Δεκεμβρίου κατά 137.000 βαρέλια την ημέρα, ανέφεραν οι τρεις πηγές, οι οποίες αρνήθηκαν να κατονομαστούν.

Μια τέταρτη πηγή ανέφερε ότι είναι επίσης πιθανή μια παύση στις αυξήσεις της παραγωγής.

Ο ΟΠΕΚ, το γραφείο του Ρώσου αναπληρωτή πρωθυπουργού Αλεξάντερ Νόβακ και το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Σαουδικής Αραβίας δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό.

Υποχώρηση στις τιμές

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν στο χαμηλότερο επίπεδο πέντε μηνών, περίπου στα 60 δολάρια το βαρέλι, στις 20 Οκτωβρίου, λόγω ανησυχιών για συσσώρευση υπερπαραγωγής, αλλά έκτοτε έχουν ανακάμψει σε περίπου 65 δολάρια λόγω των κυρώσεων κατά της Ρωσίας και της αισιοδοξίας για τις εμπορικές συνομιλίες.

Η Σαουδική Αραβία και οι εταίροι της στον ΟΠΕΚ δεν θα αυξήσουν σημαντικά την παραγωγή, εκτός εάν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις διαταραχής της προσφοράς, δήλωσε η αναλύτρια της RBC, Χέλιμα Κροφτ, σε σημείωμά της αυτή την εβδομάδα.

Ο Κροφτ αναμένει ότι ο όμιλος θα αυξήσει τους στόχους κατά 137.000 βαρέλια την ημέρα.

Η Rystad, η Commerzbank και η SEB αναμένουν επίσης αύξηση κατά 137.000 βαρέλια την ημέρα.

Η συνάντηση της Κυριακής έχει προγραμματιστεί για τις 16:00 ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με πηγή.

Πηγή: Reuters