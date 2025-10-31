Γαλλία: Διχάζει την Εθνοσυνέλευση η συζήτηση για φορολογία 2% στον πλούτο άνω των 100 εκατ. ευρώ

Η γαλλική κυβέρνηση υπερασπίστηκε την εναλλακτική της λύση έναντι μιας ευρείας εισφοράς στους υπερπλούσιους που πρότειναν τα κόμματα της αριστεράς, στο πλαίσιο της συζήτησης σήμερα στην Εθνοσυνέλευση για έναν φόρο του πλούτου προκειμένου να καλυφθεί το κενό στον προϋπολογισμό.

Βαθιά διχασμένο και θορυβώδες εμφανίστηκε κοινοβούλιο της Γαλλίας σχετικά με τον τρόπο φορολόγησης των πλουσιότερων πολιτών, την ώρα που οι βουλευτές συζητούν τον προϋπολογισμό του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί για το επόμενο έτος, ο οποίος θα επιβάλει αυστηροποίηση του «ζωναριού».

Οι βουλευτές της αριστεράς θέλουν φόρο 2% στον πλούτο άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ – ένα μέτρο που προωθείται από τον Γάλλο οικονομολόγο Γκαμπριέλ Ζικμάν, ο οποίος λέει ότι θα μπορούσε να αποφέρει 15-20 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Ο Ζικμάν υποστηρίζει ότι ο φόρος του, εξαιρετικά δημοφιλής στις δημοσκοπήσεις, θα διασφάλιζε ότι οι υπερπλούσιοι θα πληρώνουν τουλάχιστον τόσα, αναλογικά, όσο οι μέσοι εργαζόμενοι.

Αντιπρόταση από τον Λεκορνί

Επιφυλακτικός ότι ένας τόσο ευρύς φόρος θα μπορούσε να βλάψει τις γαλλικές εταιρείες, να αποτρέψει τις επενδύσεις και να καταστρέψει θέσεις εργασίας, ο Λεκορνί πρότεινε αντ’ αυτού έναν φόρο 2% στα περιουσιακά στοιχεία των εταιρειών χαρτοφυλακίου που δεν χρησιμοποιούνται για επιχειρηματικούς σκοπούς.

Ο φόρος, που αναμένεται να συγκεντρώσει έως και 1 δισεκατομμύριο ευρώ, θα στοχεύει στα προσωπικά περιουσιακά στοιχεία των φορολογουμένων που είναι στην κατοχή περίπου 4.000 εταιρειών χαρτοφυλακίου και δεν εξυπηρετούν κανέναν άλλο οικονομικό σκοπό παρά μόνο τη μείωση του φορολογικού τους λογαριασμού, δήλωσε η υπουργός Προϋπολογισμού Αμελί ντε Μοντσαλέν.

«Στόχος μας δεν είναι να επιτύχουμε φορολογική δικαιοσύνη εις βάρος της οικονομίας», δήλωσε ο Μοντσαλέν στους βουλευτές κατά τη διάρκεια της συζήτησης.

Φορολογική δικαιοσύνη

Ο Λεκορνί δεν έχει πλειοψηφία και εξαρτάται από την υποστήριξη των Σοσιαλιστών βουλευτών εάν θέλει να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός και η κυβέρνηση να επιβιώσει από πιθανές ψήφους δυσπιστίας.

Οι Σοσιαλιστές βουλευτές αναγνωρίζουν ότι οι τροπολογίες για την εισαγωγή του φόρου Ζικμάν είναι πιθανό να αποτύχουν, αλλά πίεσαν να αυστηροποιηθεί ο προτεινόμενος φόρος στις εταιρίες χαρτοφυλακίου.

«Δεν ζητάμε απαλλοτρίωση ή δήμευση, απαιτούμε φορολογική δικαιοσύνη», δήλωσε ο Σοσιαλιστής βουλευτής Μπορίς Βαλό πριν από την ψηφοφορία, πιθανώς το απόγευμα της Παρασκευής.

Η τελική μορφή του φόρου θα μπορούσε να αλλάξει όταν το νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό φτάσει στη Γερουσία τις επόμενες εβδομάδες, αν και η κάτω βουλή θα έχει τον τελευταίο λόγο.

Η νομοθεσία θα εξεταστεί επίσης από το συνταγματικό δικαστήριο, το οποίο έχει προηγουμένως καταργήσει φορολογικούς νόμους που έκρινε δημευτικούς.

Πηγή: Reuters