Apple: Ρεκόρ εσόδων 102.5 δισ, δολαρίων για το δ’ τρίμηνο – Μεγάλη ζήτηση για το iPhone 17

Η Apple ανακοίνωσε τα κέρδη του δ’ τριμήνου του οικονομικού έτους την Πέμπτη (καλύπτει την περίοδο έως τα τέλη Σεπτεμβρίου), τα οποία ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών, ενώ παρείχε και ισχυρή πρόβλεψη για το τρίμηνο μέχρι τον Δεκέμβριο.

Η εταιρεία ανακοίνωσε τριμηνιαία έσοδα ύψους 102,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένα κατά 8% σε ετήσια βάση. Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 1,85 δολάρια, αυξημένα κατά 13% σε ετήσια βάση σε προσαρμοσμένη βάση.

Η εταιρεία κατέγραψε καθαρά κέρδη 27,46 δισ. δολαρίων στο τρίμηνο, έναντι 14,29 δισ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

«Σήμερα, η Apple είναι πολύ περήφανη που ανακοινώνει ρεκόρ εσόδων τριμήνου Σεπτεμβρίου ύψους 102,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένου ρεκόρ εσόδων τριμήνου Σεπτεμβρίου για το iPhone και ρεκόρ εσόδων όλων των εποχών για τις Υπηρεσίες», δήλωσε ο Τιμ Κουκ, Διευθύνων Σύμβουλος της Apple.

«Τον Σεπτέμβριο, χαρήκαμε πολύ που λανσάραμε την καλύτερη σειρά iPhone που είχαμε ποτέ, συμπεριλαμβανομένων των iPhone 17, iPhone 17 Pro και Pro Max, και iPhone Air. Επιπλέον, λανσάραμε τα φανταστικά AirPods Pro 3 και την ολοκαίνουργια σειρά Apple Watch. Σε συνδυασμό με τα πρόσφατα ανακοινωθέντα MacBook Pro και iPad Pro με το πανίσχυρο τσιπ M5, είμαστε ενθουσιασμένοι που μοιραζόμαστε την πιο εξαιρετική σειρά προϊόντων μας καθώς οδεύουμε προς την εορταστική περίοδο».

«Τα αποτελέσματα του τριμήνου Σεπτεμβρίου ολοκλήρωσαν ένα οικονομικό έτος – ρεκόρ, με έσοδα που έφτασαν τα 416 δισεκατομμύρια δολάρια, καθώς και διψήφια αύξηση κερδών ανά μετοχή», δήλωσε ο Κέβαν Παρέχ, CFO της Apple. «Και χάρη στα πολύ υψηλά επίπεδα ικανοποίησης και αφοσίωσης των πελατών μας, η εγκατεστημένη βάση ενεργών συσκευών μας έφτασε επίσης σε νέο ιστορικό υψηλό σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων και τα γεωγραφικά τμήματα».

Το διοικητικό συμβούλιο της Apple ανακοίνωσε μέρισμα ύψους 0,26 δολαρίων ανά μετοχή. Το μέρισμα καταβάλλεται στις 13 Νοεμβρίου 2025 στους μετόχους που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο κατά το κλείσιμο των εργασιών στις 10 Νοεμβρίου 2025.