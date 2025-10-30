Logo Image

ΗΠΑ: Ο Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι η Κίνα ενέκρινε τη συμφωνία μεταβίβασης του TikTok

Οικονομία & Αγορές \ Διεθνή

ΗΠΑ: Ο Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι η Κίνα ενέκρινε τη συμφωνία μεταβίβασης του TikTok

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας

Η Κίνα ενέκρινε την συμφωνία μεταβίβασης για την εφαρμογή βίντεο μικρής διάρκειας Tik Tok, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, προσθέτοντας ότι αναμένει ότι θα προχωρήσει τις ερχόμενες εβδομάδες και μήνες χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

« Στην Κουάλα Λουμπούρ, ολοκληρώσαμε τη συμφωνία για το Tik Tok με όρους που ενέκρινε η Κίνα, και αναμένω ότι θα προχωρήσει τις ερχόμενες εβδομάδες και μήνες και θα δούμε επιτέλους μια λύση σε αυτό» δήλωσε στην εκπομπή Fox Business Network μετά τη συνάντηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ.

Το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας αναφέρει σε ανακοίνωση του νωρίτερα σήμερα ότι η Κίνα θα χειρισθεί κατάλληλα τα ζητήματα που σχετίζονται με το TikTok με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πηγή: ΑΜΠΕ

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube