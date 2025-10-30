Ιταλία: Σε στασιμότητα η οικονομία, αποφεύγει οριακά την ύφεση

Η Ιταλία απέφυγε οριακά την ύφεση στο τρίτο τρίμηνο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη, με το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν να παραμένει στάσιμο μετά από μια οριακή συρρίκνωση στο δεύτερο τρίμηνο, και να υπολείπεται των περισσότερων ευρωπαϊκών οικονομιών.

Σε ετήσια βάση, η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης αναπτύχθηκε κατά ένα αδύναμο 0,4% μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την εθνική στατιστική υπηρεσία ISTAT στην προκαταρκτική της εκτίμηση.

Η νομισματική ένωση των 20 κρατών αναπτύχθηκε κατά 0,2% σε τριμηνιαία βάση και κατά 1,3% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με ξεχωριστή έκθεση της Eurostat.

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ιταλικής στατιστικής αρχής

Η Ιταλία απέφυγε οριακά τη λεγόμενη τεχνική ύφεση, η οποία ορίζεται από τους οικονομολόγους ως δύο συνεχόμενα τρίμηνα μείωσης του ΑΕΠ, μετά από μια τριμηνιαία συρρίκνωση 0,1% την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου, την οποία επιβεβαίωσε η ISTAT.

Η σταθερή τριμηνιαία τιμή του ΑΕΠ μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου ήταν αποτέλεσμα της συρρίκνωσης της εγχώριας ζήτησης και της θετικής συμβολής των εμπορικών ροών, ανέφερε η ISTAT.

Δεν έδωσε αριθμητική ανάλυση των συνιστωσών με την προκαταρκτική της εκτίμηση, αλλά ανέφερε ότι η γεωργία είχε επεκταθεί, οι υπηρεσίες είχαν παραμείνει στάσιμες και η βιομηχανία είχε μειωθεί.

Το ιταλικό think tank Prometeia δήλωσε ότι ο μόνος θετικός παράγοντας για την Ιταλία παραμένει η ροή εισερχόμενων μετρητών από το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την COVID-19, «το οποίο θα μπορούσε να ευθύνεται σχεδόν για το σύνολο της συνολικής αύξησης του ΑΕΠ φέτος».

Ωστόσο, εν μέσω της οικονομικής στασιμότητας, «σε θετική νότα, η αγορά εργασίας παρέμεινε ανθεκτική τον Σεπτέμβριο», δήλωσε ο Πάολο Πιτσόλι, ανώτερος οικονομολόγος της ING, σχολιάζοντας ξεχωριστά στοιχεία που δείχνουν ότι η απασχόληση καταγράφει μηνιαία αύξηση και το ποσοστό ανεργίας κυμαίνεται γύρω από ιστορικά χαμηλά.

Η ανάπτυξη

Τα στοιχεία για το ΑΕΠ της Ιταλίας έδειξαν ότι η λεγόμενη «επίκτητη ανάπτυξη» στο τέλος του τρίτου τριμήνου διαμορφώθηκε στο 0,5%, ανέφερε η ISTAT.

Αυτό σημαίνει ότι εάν υπάρξει μηδενική τριμηνιαία ανάπτυξη τους τελευταίους τρεις μήνες, σε ολόκληρο το 2025 το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 0,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τον τελευταίο στόχο της κυβέρνησης.

Η Ρώμη νωρίτερα αυτόν τον μήνα μείωσε οριακά την πρόβλεψή της από την πρόβλεψη του Απριλίου κατά 0,6%.

Πηγή: Reuters