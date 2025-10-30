Μπέσεντ κατά Πάουελ: Η ρητορική της Fed δείχνει ότι έχει «κολλήσει στο παρελθόν»

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, χαιρέτισε την Πέμπτη την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας να μειώσει τα επιτόκια κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας, αλλά δήλωσε ότι τα σχόλια που θέτουν υπό αμφισβήτηση μια άλλη μείωση επιτοκίων φέτος ,δείχνουν ότι ο θεσμός χρειάζεται μια σημαντική αναδιάρθρωση.

Ο Μπέσεντ δήλωσε στην εκπομπή “Mornings with Maria” του Fox Business Channel ότι θα πραγματοποιήσει έναν δεύτερο γύρο συνεντεύξεων με τους υποψηφίους για την αντικατάσταση του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, στις αρχές Δεκεμβρίου, επιτρέποντας στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να επιλέξει έναν αντικαταστάτη μέχρι τα Χριστούγεννα.

Ο στόχος, είπε, ήταν να βρεθεί ένας νέος ηγέτης για την κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ, ο οποίος θα αναδιαρθρώσει ολόκληρο τον θεσμό.

«Την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας χθες – την απόφαση να μειώσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, την χειροκροτώ, αλλά η διατύπωση που τη συνόδευε, μου λέει ότι αυτή η Fed έχει κολλήσει στο παρελθόν. Οι εκτιμήσεις τους για τον πληθωρισμό ήταν τρομερές μέχρι στιγμής φέτος», είπε. «Τα μοντέλα τους είναι χαλασμένα».

Ο Μπέσεντ είπε ότι δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί η Fed έδινε σήμα ότι δεν ήθελε να μειώσει τα επιτόκια στη συνεδρίασή της τον Δεκέμβριο, λέγοντας ότι οι εκτιμήσεις της για το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν και τον πληθωρισμό ήταν «συνεχώς λανθασμένες».

«Θα βρούμε έναν ηγέτη που θα αναδιαμορφώσει ολόκληρο τον θεσμό όσον αφορά τις διαδικασίες και την εσωτερική λειτουργία», είπε.

Ο Πάουελ δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη ότι ένα πολιτικό χάσμα εντός της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ και η έλλειψη δεδομένων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης μπορεί να καταστήσουν μια άλλη μείωση των επιτοκίων αδύνατη φέτος.

Σφροδρή κριτική στον Τζερόμ Πάουελ

Η Fed μείωσε την Τετάρτη τα επιτόκια κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας, όπως αναμενόταν, ως έναν τρόπο να μετριάσει οποιαδήποτε περαιτέρω αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας. Ωστόσο, η νέα δήλωση πολιτικής της κεντρικής τράπεζας περιελάμβανε αρκετές αναφορές στην έλλειψη επίσημων δεδομένων κατά τη διάρκεια του shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Ο Πάουελ είπε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής είναι πιθανό να γίνουν πιο προσεκτικοί εάν αυτό τους στερήσει περαιτέρω εκθέσεις για την απασχόληση και τον πληθωρισμό.

Ο Τραμπ, ο οποίος ασκεί κριτική στην ηγεσία του Πάουελ στην Fed από πριν ξεκινήσει τη δεύτερη θητεία του, την Τρίτη χαρακτήρισε τον κεντρικό τραπεζίτη ως «ανίκανο» κατά τη διάρκεια συνάντησης με επιχειρηματικούς ηγέτες στο Τόκιο.

Τη Δευτέρα, ο Μπέσεντ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι υπάρχουν πέντε φιναλίστ για να αντικαταστήσουν τον Πάουελ όταν λήξει η θητεία του ως προέδρου της Fed τον Μάιο: ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου Κέβιν Χάσετ, ο πρώην διοικητής της Fed Κέβιν Γουόρς, ο νυν διοικητής της Fed Κρίστοφερ Γουόλερ, η αντιπρόεδρος της Fed για την εποπτεία Μισέλ Μπόουμαν και το στέλεχος της BlackRock Ρικ Ρίντερ.

Πηγή: Reuters