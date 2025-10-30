Logo Image

Ευρωζώνη: Έριξε ταχύτητα η ανάπτυξη το γ’ τρίμηνο

Οικονομία & Αγορές \ Διεθνή

Ευρωζώνη: Έριξε ταχύτητα η ανάπτυξη το γ’ τρίμηνο

EPA

Το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,2%

Η οικονομία της ευρωζώνης κατέγραψε ανάπτυξη 0,2% στο γ’ τρίμηνο, ξεπερνώντας ελάχιστα τις προσδοκίες, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat την Πέμπτη.

Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters ανέμεναν ότι η οικονομία της ευρωζώνης θα αναπτυχθεί κατά 0,1% μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου.

Η οικονομία της ευρωζώνης είχε πετύχει ανάπτυξη 0,1% στο β’ τρίμηνο και 0,6% στο α’.

Τα στοιχεία αυτά έρχονται πριν από την επόμενη απόφαση νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία αναμένεται αργότερα την Πέμπτη. Η ΕΚΤ αναμένεται ευρέως να διατηρήσει το βασικό επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων στο 2% στη συνεδρίαση, με την τελευταία μείωση να έχει γίνει τον Ιούνιο.

Παρά τις άτονες προοπτικές ανάπτυξης, οι οικονομολόγοι λένε ότι η κεντρική τράπεζα είναι απίθανο να μειώσει ξανά τα επιτόκια για κάποιο χρονικό διάστημα.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube