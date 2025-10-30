Ευρωζώνη: Έριξε ταχύτητα η ανάπτυξη το γ’ τρίμηνο

Η οικονομία της ευρωζώνης κατέγραψε ανάπτυξη 0,2% στο γ’ τρίμηνο, ξεπερνώντας ελάχιστα τις προσδοκίες, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat την Πέμπτη.

Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters ανέμεναν ότι η οικονομία της ευρωζώνης θα αναπτυχθεί κατά 0,1% μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου.

Η οικονομία της ευρωζώνης είχε πετύχει ανάπτυξη 0,1% στο β’ τρίμηνο και 0,6% στο α’.

Τα στοιχεία αυτά έρχονται πριν από την επόμενη απόφαση νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία αναμένεται αργότερα την Πέμπτη. Η ΕΚΤ αναμένεται ευρέως να διατηρήσει το βασικό επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων στο 2% στη συνεδρίαση, με την τελευταία μείωση να έχει γίνει τον Ιούνιο.

Παρά τις άτονες προοπτικές ανάπτυξης, οι οικονομολόγοι λένε ότι η κεντρική τράπεζα είναι απίθανο να μειώσει ξανά τα επιτόκια για κάποιο χρονικό διάστημα.