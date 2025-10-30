Κίνα: «Παγώνει» για ένα χρόνο τους περιορισμούς στις σπάνιες γαίες – Θα συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για το Tik Tok

Η Κίνα ανακοίνωσε την αναστολή για ένα χρόνο ορισμένων από τους περιορισμούς που έθεσε σε ισχύ στις 9 Οκτωβρίου σε διάφορες εξαγωγές, μεταξύ των οποίων και αυτές των σπάνιων γαιών, μια κίνηση που είχε προκαλέσει νέα ένταση στις σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η Κίνα θα αναστείλει για έναν χρόνο την εφαρμογή των μέτρων ελέγχου εξαγωγών που ανακοινώθηκαν στις 9 Οκτωβρίου και θα εξετάσει και θα βελτιώσει συγκεκριμένα σχέδια», ανακοίνωσε το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου μετά τις συνομιλίες που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, Κίνα και ΗΠΑ συμφώνησαν να παρατείνουν την προσωρινή ανακωχή στον εμπορικό τους πόλεμο για έναν χρόνο με βάση συμφωνία στην οποία κατέληξαν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των δύο χωρών, οι οποίοι συναντήθηκαν στη Μαλαισία την προηγούμενη εβδομάδα.

Η αναστολή ισχύει μόνο για ορισμένους περιορισμούς στις εξαγωγές και η Κίνα δεν έχει ξεκαθαρίσει εάν θα επανεξεταστούν όλα τα μέτρα που είχαν ανακοινωθεί προηγουμένως.

Πρόκειται πάντως για μια αξιοσημείωτη μετατόπιση του Πεκίνου μετά την αυστηροποίηση της εποπτείας του επί της κρίσιμης βιομηχανίας, επικαλούμενο την εθνική ασφάλεια και τη διαχείριση των πόρων. Οι σπάνιες γαίες είναι απαραίτητες για ένα ευρύ φάσμα προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και καθαρής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικών οχημάτων, των ανεμογεννητριών και του προηγμένου εξοπλισμού ημιαγωγών.

Η προσωρινή αναστολή έρχεται καθώς χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιαπωνία και η Ευρωπαϊκή Ένωση εντείνουν τις προσπάθειές τους για διαφοροποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού και μείωση της εξάρτησης από την Κίνα, τον κυρίαρχο παραγωγό και εξαγωγέα σπάνιων γαιών στον κόσμο.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η αναστολή μπορεί να εξυπηρετήσει πολλαπλούς σκοπούς για την Κίνα, που διατηρεί το εμπορικό της πλεονέκτημα μειώνοντας τη διεθνή πίεση και δίνοντας στο Πεκίνο χρόνο να αξιολογήσει τις οικονομικές επιπτώσεις των αυστηρότερων ελέγχων.

Τι θα γίνει με το Tik Tok

Οι ομάδες διαπραγματευτών των δύο χωρών κατέληξαν σε συναίνεση για ζητήματα όπως η φαιντανύλη και η επέκταση του εμπορίου γεωργικών προϊόντων, ενώ συμφώνησαν να επιλύσουν θέματα που άπτονται του Tik Tok.

Το Πεκίνο δεσμεύτηκε να συνεργαστεί με την Ουάσιγκτον για το θέμα της αμερικανικής επιχείρησης του Tik Tok, χωρίς να δηλώσει ωστόσο ότι έχει συμφωνήσει σε κάποιο deal. Το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας δήλωσε την Πέμπτη ότι έχει δεσμευτεί να επιλύσει σωστά τα ζητήματα που σχετίζονται με το Tik Tok. Δεν έδωσε όμως περισσότερες λεπτομέρειες.

Η συμφωνία που οραματίζεται ο Τραμπ θα μετέτρεπε την αμερικανική επιχείρηση του Tik Tok σε μια νέα επιχείρηση που θα ανήκει κυρίως σε Αμερικανούς επενδυτές, με το μερίδιο της ByteDance να μειώνεται σε λιγότερο από 20%, όπως απαιτείται από έναν νόμο περί εθνικής ασφάλειας.

Εάν οριστικοποιηθεί, η συμφωνία θα επιλύσει ένα σταθερό «αγκάθι» στις σχέσεις Πεκίνου-Ουάσιγκτον και θα σηματοδοτήσει πρόοδο στις ευρύτερες συνομιλίες. Αλλά θα στερήσει επίσης από την πιο πολύτιμη ιδιωτική εταιρεία της Κίνας τον έλεγχο της αμερικανικής πλατφόρμας.

Επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα επισκεφθεί την Κίνα του χρόνου, επιβεβαίωσε επίσης σήμερα εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

Μετά την συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα επισκεφτεί την Κίνα τον Απρίλιο, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Διαβάστε ακόμα:

→ Δοκιμές με πυρηνικά και μείωση δασμών – Όσα έφερε η συνάντηση Τραμπ με Σι (βίντεο)