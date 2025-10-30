Shell: Νέο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών, άνω των προσδοκιών τα κέρδη γ’ τριμήνου

Ο βρετανικός πετρελαϊκός κολοσσός Shell, ανακοίνωσε υψηλότερα από τα αναμενόμενα κέρδη τρίτου τριμήνου, 5,4 δισ. δολαρίων, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των αναλυτών για 5,05 δισ. δολάρια.

Η εταιρεία με έδρα το Λονδίνο ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη ύψους 6 δισ. δολαρίων σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι και 4,26 δισ. δολάρια για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου φέτος.

«Η Shell πέτυχε ένα ακόμη ισχυρό σύνολο αποτελεσμάτων, με σαφή πρόοδο σε όλο το χαρτοφυλάκιό μας και εξαιρετική απόδοση στον τομέα του μάρκετινγκ και στα περιουσιακά στοιχεία βαθέων υδάτων στον Κόλπο της Αμερικής και τη Βραζιλία», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Shell, Wael Sawan.

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης επαναγορές μετοχών ύψους 3,5 δισ. δολαρίων τους επόμενους τρεις μήνες, διατηρώντας τον ρυθμό των αποδόσεων προς τους μετόχους της. Η εταιρεία δήλωσε ότι σηματοδότησε το 16ο συνεχόμενο τρίμηνο με επαναγορές τουλάχιστον 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Μείωση καθαρού χρέους

Το καθαρό χρέος της εταιρείας, εν τω μεταξύ, ανήλθε σε 41,2 δισ. δολάρια στο τέλος του τρίτου τριμήνου, από 43,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε τριμηνιαία βάση.

Η τιμή της μετοχής της Shell, η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 16% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας τους ανταγωνιστές της στον κλάδο.

Τα αποτελέσματά της έρχονται μετά την ανακοίνωση της νορβηγικής εταιρείας ενέργειας Equinor.την Τετάρτη ανακοίνωσε μια πιο απότομη από την αναμενόμενη πτώση στα κέρδη του τρίτου τριμήνου, με τα προσαρμοσμένα λειτουργικά έσοδα να ανέρχονται σε 6,21 δισεκατομμύρια δολάρια για την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου.

Οι αμερικανικοί πετρελαϊκοί γίγαντες Exxon Mobilκαι Chevronκαι οι δύο έχουν προγραμματίσει να ανακοινώσουν τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου την Παρασκευή, και η BP την Τρίτη.

Με πληροφορίες από CNBC