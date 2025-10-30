Δασμοί: Ο Τραμπ είχε μια «πολύ καλή συζήτηση» με τον Κάρνεϊ του Καναδά

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι μία «πολύ καλή» συζήτηση με τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, σε ένα δείπνο στη Νότια Κορέα, με δεδομένη στη σφοδρή εμπορική διαμάχη μεταξύ των δύο γειτόνων, μετά και το διαφημιστικό του Οντάριο με τη φωνή του Ρόναλντ Ρέιγκαν, που προκάλεσε την οργή της Ουάσινγκτον, με αποτέλεσμα να ανακοινώσει τη διακοπή των εμπορικών συνομιλιών.

Ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους εντός του προεδρικού αεροσκάφους Air Force One κατά την επιστροφή του στις ΗΠΑ, δεν δημοσιοποίησε περισσότερες λεπτομέρειες για τη συζήτηση.

Πριν από την προσγείωσή του στη Νότια Κορέα ο πρόεδρος Τραμπ, είχε κάνει αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δεν ταξίδευε στην αναφερόμενη χώρα για να δει τον Καναδά.

Πηγή: Reuters

