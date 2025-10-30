Γαλλία: Ανάπτυξη 0,5% το τρίτο τρίμηνο παρά την πολιτική κρίση

Logo Image

Ταχύτερη από το αναμενόμενο η απάπτυξη- Η αύξηση των εξαγωγών 2,2%

Η οικονομία της Γαλλίας αναπτύχθηκε απροσδόκητα με ταχύτερο ρυθμό από το αναμενόμενο, παρά την πολιτική αναταραχή που ταλανίζει τη χώρα, , σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη.

Το ΑΕΠ της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωζώνης αυξήθηκε κατά 0,5% το τρίτο τρίμηνο, από 0,3% τους προηγούμενους τρεις μήνες. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters είχαν προβλέψει, κατά μέσο όρο, ανάπτυξη 0,2% από το δεύτερο τρίμηνο.

Τα στοιχεία που δημοσίευσε η στατιστική υπηρεσία Insee έδειξαν ότι η επέκταση οφείλεται στο εμπόριο και στη βελτίωση της εγχώριας ζήτησης, με τον υπουργό Οικονομικών Ρόλαντ Λεσκιούρ να χαρακτηρίζει το αποτέλεσμα «αξιοσημείωτη απόδοση».

Η γαλλική στατιστική υπηρεσία ανέφερε σε προκαταρκτική έκθεση για το ΑΕΠ ότι οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 2,2% το τρίτο τρίμηνο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 0,4%, πράγμα που σημαίνει ότι το εξωτερικό εμπόριο ενίσχυσε την ανάπτυξη κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες.

Η αύξηση των εξαγωγών οδήγησε σε μείωση των αποθεμάτων των επιχειρήσεων, η οποία μείωσε την ανάπτυξη κατά 0,6% στο τρίμηνο, καθώς οι εταιρείες έσπευσαν να αποστείλουν προϊόντα ενόψει των νέων δασμών 15% της κυβέρνησης Τραμπ σε αγαθά από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα ενθαρρυντικά στοιχεία έρχονται παρά την έντονη αβεβαιότητα στη Γαλλία, καθώς ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί προσπαθεί να σταθεροποιήσει τον προϋπολογισμό και να αποφύγει την απομάκρυνσή του από τη διχασμένη Εθνοσυνέλευση, όπως οι δύο προκάτοχοί του.

Η επιδείνωση των δημοσιονομικών και η αβεβαιότητα στο πολιτικό σκηνικό έχουν προκαλέσει μια σειρά από υποβαθμίσεις της πιστοληπτικής αξιολόγησης, με τον διοικητή της κεντρικής τράπεζας, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, να προειδοποιεί για «σταδιακή ασφυξία» από την αδυναμία της χώρας να αντιμετωπίσει το αυξανόμενο χρέος.

