Τζερόμ Πάουελ: «Αβέβαιη» μια νέα μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο

«Παρόλο που ορισμένα σημαντικά στοιχεία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης έχουν καθυστερήσει λόγω του κλεισίματος, τα στοιχεία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που έχουν παραμείνει διαθέσιμα, υποδηλώνουν ότι οι προοπτικές για την απασχόληση και τον πληθωρισμό δεν έχουν αλλάξει πολύ από τη συνάντησή μας τον Σεπτέμβριο», δήλωσε ο διοικητής της Fed, Τζερόμ Πάουελ, κατά τη διάρσκεια της συνάντευξης Τύπου μετά την ανακοίνωση νωρίτερα σήμερα για μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.

Όπως είπε ο Πάουελ, «τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι οι προοπτικές για την απασχόληση και τον πληθωρισμό δεν έχουν αλλάξει πολύ», προσθέτοντας ότι «παρόλο που το κλείσιμο θα ”επιβαρύνει την οικονομική δραστηριότητα όσο διαρκεί”, οι επιπτώσεις θα πρέπει να ”αντιστραφούν” μετά το τέλος του shutdown», τόνισε.

Σημειώνεται ότι οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων συνέχισαν την άνοδό τους μετά τη μείωση των επιτοκίων από την Fed και την ανακοίνωση ότι θα επανεκκινήσει τις περιορισμένες αγορές τίτλων του αμερικανικού δημοσίου.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς αυξήθηκε κατά 3,5 μονάδες βάσης στο 4,018%, ενώ η απόδοση του διετούς ομολόγου, η οποία αντανακλά τις προσδοκίες για τα επιτόκια, αυξήθηκε κατά 3 μονάδες βάσης στις 3,524.

Επιβράδυνση της αύξησης των θέσεων εργασίας και μετανάστευση

Η ζήτηση εργασίας έχει «σαφώς μειωθεί», είπε ο Αμερικανός κεντρικός τραπεζίτης, ενώ τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι οι απολύσεις και οι προσλήψεις παραμένουν χαμηλές.

«Η αύξηση των θέσεων εργασίας έχει επιβραδυνθεί σημαντικά από τις αρχές του έτους. Ένα μεγάλο μέρος της επιβράδυνσης πιθανότατα αντανακλά μια μείωση στην ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού λόγω της χαμηλότερης μετανάστευσης και της συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό, αν και η ζήτηση εργασίας έχει σαφώς μειωθεί επίσης», είπε ο Πάουελ.

«Οι κίνδυνοι για την απασχόληση φαίνεται να έχουν προκύψει τους τελευταίους μήνες». Όταν αργότερα ρωτήθηκε για την αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας, είπε ότι οι παράγοντες περιλαμβάνουν μια «δραματική μείωση» στην προσφορά νέων εργαζομένων.

Υπάρχουν «δύο πράγματα, αυτό είναι η μείωση της συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό, η οποία είναι ένα κυκλικό φαινόμενο, και στη συνέχεια υπάρχει η μείωση της μετανάστευσης, η οποία είναι απλώς μια μεγάλη αλλαγή πολιτικής που ξεκίνησε στην πραγματικότητα κατά την προηγούμενη κυβέρνηση και έχει επιταχυνθεί τώρα», είπε ο Πάουελ, ενώ πρόσθεσε ότι η ζήτηση εργασίας έχει επίσης μειωθεί.

«Οι δασμοί τροφοδοτούν τον πληθωρισμό»

«Οι υψηλότεροι δασμοί ωθούν προς τα πάνω τις τιμές σε ορισμένες κατηγορίες αγαθών, με αποτέλεσμα υψηλότερο συνολικό πληθωρισμό. Ένα λογικό βασικό σενάριο είναι ότι οι επιπτώσεις στον πληθωρισμό θα είναι σχετικά βραχύβιες, μια εφάπαξ μετατόπιση του επιπέδου των τιμών. Αλλά είναι επίσης πιθανό οι πληθωριστικές επιπτώσεις να είναι πιο επίμονες, και αυτός είναι ένας κίνδυνος που πρέπει να αξιολογηθεί και να καταστεί διαχειρίσιμος», δήλωσε ο Πάουελ.

«Ο πληθωρισμός – πέραν των δασμών – δεν απέχει στην πραγματικότητα τόσο πολύ από τον στόχο μας του 2%», δήλωσε ο Πάουελ, είπε απαντώντας στη συνέχεια σε ερώτηση.

Πρόσθεσε δε ότι ενώ οι άνθρωποι έχουν «διαφορετικές εκτιμήσεις» για το πώς οι δασμοί επηρεάζουν τον πληθωρισμό, ωστόσο ο αντίκτυπος «μπορεί να είναι, ξέρετε, 5 ή 6 δέκατα», είπε αναφερόμενος σε δεκάδες ποσοστιαίες μονάδες.

Έτσι, αν ο πληθωρισμός τώρα είναι 2,8%, είπε, χωρίς δασμούς μπορεί να είναι «2,3 ή 2,4% σε αυτό το εύρος».

«Δεν έχει προαποφασιστεί» μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο

«Σε αυτή τη συνάντηση [του διοικητικού συμβουλίου], υπήρχαν έντονα διαφορετικές απόψεις σχετικά με το πώς να προχωρήσουμε τον Δεκέμβριο», δήλωσε ο Πάουελ.

«Μια περαιτέρω μείωση του επιτοκίου τον Δεκέμβριο δεν είναι ένα προκαθορισμένο συμπέρασμα. Κάθε άλλο. Η ακολουθούμενη πολιτική δεν αποτελεί μια προκαθορισμένη πορεία».

Ερωτηθείς αν τον ανησυχούν οι προσδοκίες της αγοράς για νέα μείωση επιτοκίων, ο διοικητής της Fed επανέλαβε ότι η μείωση των επιτοκίων του Δεκεμβρίου ήταν ακόμη αβέβαιη:

«Σε μια εποχή που έχουμε ένταση μεταξύ των δύο στόχων μας, έχουμε, ξέρετε, ισχυρές απόψεις σε όλη την επιτροπή. Και όπως ανέφερα, υπήρχαν έντονα διαφορετικές απόψεις σήμερα. Και, το συμπέρασμα από αυτό είναι ότι δεν έχουμε λάβει απόφαση για τον Δεκέμβριο».

Σχετικά με τις διαφορές εντός του διοικητικού συμβουλίου, έκανε λόγο για διαφορετικές προβλέψεις και διαφορετικά επίπεδα αποστροφής κινδύνου μεταξύ των υπολοίπων μελών.

Ο αντίκτυπος του shutdown στη συγκέντρωση των δεδομένων

Στη συνέχεια, ο Πάουελ είπε ότι είναι δύσκολο να προσδιοριστεί πώς η έλλειψη κυβερνητικών δεδομένων λόγω του shutdown της κυβέρνησης θα επηρεάσει την απόφαση για τα επιτόκια τον Δεκέμβριο.

«Είναι πραγματικά δύσκολο να πούμε. Η συνάντηση του Δεκεμβρίου… απέχει έξι εβδομάδες. Απλώς δεν ξέρουμε τι θα δούμε», είπε ο διοικητής της Fed.

«Εάν υπάρχει πολύ υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας, τότε, ξέρετε, αυτό θα μπορούσε να είναι ένα επιχείρημα υπέρ της προσοχής σχετικά με τη μετακίνηση, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί», υπογράμμισε.

«Όταν οδηγείς σε ομίχλη, επιβραδύνεις»

Πιεζόμενος από τους δημοσιογράφους για την έλλειψη οικονομικών δεδομένων λόγω του κλεισίματος της κυβέρνησης, και την προειδοποίησή του προς τις αγορές ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση για μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο, ο Πάουελ υποστήριξε ότι το ίδιο το «λουκέτο» θα μπορούσε να είναι ένας λόγος για να μην μειωθούν τα επιτόκια τον Δεκέμβριο, επειδή θολώνει την οικονομική εικόνα.

«Θα συλλέξουμε κάθε στοιχείο που μπορούμε να βρούμε, θα το αξιολογήσουμε και θα το σκεφτούμε προσεκτικά. Και αυτή είναι η δουλειά μας… Αν με ρωτούσατε αν θα μπορούσε να επηρεάσει, ξέρετε, τη συνάντηση του Δεκεμβρίου, δεν λέω ότι θα επηρεάσει, αλλά ναι, μπορείτε να το φανταστείτε. Ξέρετε, τι κάνετε αν οδηγείτε στην ομίχλη; Επιβραδύνετε».

Πηγή: Reuters