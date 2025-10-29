Παραβίαση των κυρώσεων από την Ρωσία: Και δεύτερο δεξαμενόπλοιο με LNG πρoς άγνωστη κατεύθυνση

Στο πλαίσιο της αναζήτησης ξένου αγοραστή, και δεύτερο δεξαμενόπλοιο μεταφοράς φυσικού αερίου απέπλευσε, έπειτα από μία παύση, από τη ρωσική μονάδα παραγωγής LNG Portovaya στη Βαλτική Θάλασσα, η οποία υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις, γεγονός που δείχνει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της Ρωσίας να παραβιάσει τους περιορισμούς στις πωλήσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης πλοίων, όπως μεταδίδει το Reuters, το δεξαμενόπλοιο μεταφοράς φυσικού αερίου Valera, που προηγουμένως ονομαζόταν Velikiy Novgorod, είχε αναχωρήσει από τον Κόλπο της Φινλανδίας. Επρόκειτο να φτάσει σε απροσδιόριστη τοποθεσία στις 15 Ιανουαρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Το δεξαμενόπλοιο είναι το δεύτερο που αναχωρεί από την εν λόγω μονάδα τους τελευταίους τρεις μήνες.

Εκφόρτωση σε άγνωστη τοποθεσία

Το πρώτο δεξαμενόπλοιο, το Perle, προηγουμένως γνωστό ως Pskov, σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης πλοίων αναχώρησε από την Παρτόβαγια στα μέσα Ιουλίου και σήμερα Τετάρτη κινείτο βορειοδυτικά στα Στενά της Μαλάκκα. Εκφόρτωσε το LNG σε άγνωστη τοποθεσία.

Η μικρής κλίμακας μονάδα παραγωγής LNG Portovaya, με παραγωγική ικανότητα 1,5 εκατομμυρίου τόνων LNG ετησίως, ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Σεπτέμβριο του 2022. Οι εξαγωγές είχαν ανασταλεί τον Φεβρουάριο, μετά την επιβολή των κυρώσεων των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Reuters, στα αρχικά στάδια της λειτουργίας της, τα περισσότερα φορτία από την Portovaya είχαν παραδοθεί στην Τουρκία και την Ελλάδα. Οι αγορές εφοδιασμού στη συνέχεια διευρύνθηκαν στην Κίνα, την Ισπανία και την Ιταλία.

Τον Σεπτέμβριο η Ρωσία έστειλε το πρώτο φορτίο στην Κίνα από τη νέα μονάδα Arctic LNG 2, η οποία επίσης υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις, επαναλειτουργώντας την μονάδα, η οποία άρχισε την παραγωγή τον Δεκέμβριο του 2023 αλλά δεν μπορούσε να πωλήσει το παγωμένο φυσικό αέριο λόγω των κυρώσεων.

Με σκιώδη στόλο

Η Ρωσία, για να καταστρατηγήσει τις κυρώσεις που της έχουν επιβληθεί σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, χρησιμοποιεί τον λεγόμενο σκιώδη στόλο, που απαρτίζεται κυρίως από γερασμένα πλοία με αδιαφανή ιδιοκτησία.

Τα δεξαμενόπλοια του σκιώδους στόλου συνήθως απενεργοποιούν το σύστημα αυτόματης αναγνώρισης (AIS) που σηματοδοτεί την τοποθεσία τους ή το χειραγωγούν για να στείλουν πλαστά δεδομένα παρακολούθησης – μια τακτική που χρησιμοποιείται συνήθως από τα πληρώματα για να καμουφλάρουν τις δραστηριότητές τους και είναι γνωστή ως πλαστογράφηση.

Πηγή: ΑΜΠΕ