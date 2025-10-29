Αλ Σάραα: Η Συρία θα αποκομίσει 28 δισεκ. δολάρια από επενδύσεις φέτος

Η Συρία έχει προσελκύσει ξένες επενδύσεις συνολικού ύψους περίπου 28 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέχρι στιγμής φέτος, δήλωσε ο πρόεδρος Άχμεντ αλ-Σάραα την Τετάρτη στην Πρωτοβουλία Μελλοντικών Επενδύσεων (FII) στο Ριάντ.

Ο αλ Σάραα δήλωσε σε μια συνεδρίαση στην οποία παρευρέθηκε ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν ότι οι συριακοί νόμοι έχουν τροποποιηθεί ώστε να επιτρέπουν στους ξένους επενδυτές να μεταφέρουν κεφάλαια εκτός της χώρας.

«Θέλουμε να ανοικοδομήσουμε τη Συρία μέσω επενδύσεων», είπε ο αλ Σάραα, προσθέτοντας ότι ο κόσμος μπορεί να επωφεληθεί από αυτήν ως «εμπορικό διάδρομο».

Μια ομιλία του Σάραα σε παγκόσμιους ηγέτες του χρηματοπιστωτικού, τραπεζικού και ενεργειακού τομέα θα ήταν αδιανόητη πριν από λίγα χρόνια.

Πριν ανατρέψει τον Μπασάρ αλ-Άσαντ το 2024, ο αλ Σάραα ήταν κάποτε διοικητής της Αλ Κάιντα στη Συρία κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου.

Ο αλ Σάραα έχει πραγματοποιήσει μια σειρά από ταξίδια στο εξωτερικό, καθώς η μεταβατική κυβέρνησή του επιδιώκει να αποκαταστήσει τους δεσμούς της Συρίας με τις παγκόσμιες δυνάμεις που απέφευγαν τη Δαμασκό κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Άσαντ.

Τον Μάιο, το Ριάντ φιλοξένησε μια ιστορική συνάντηση μεταξύ του πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, του αλ Σάραα και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επαίνεσε τον αλ Σάραα και δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον θα άρει όλες τις κυρώσεις κατά της Συρίας για να βοηθήσει τη χώρα να ανοικοδομηθεί.

Κρίσιμο ζήτημα η άρση των αμερικανικών κυρώσεων

Παρά τη δέσμευση του Τραμπ και τις εκτεταμένες εξαιρέσεις που χορηγούνται τώρα στη Συρία, οι αυστηρότερες κυρώσεις – γνωστές ως κυρώσεις του Καίσαρα – απαιτούν την κατάργηση από το Κογκρέσο των ΗΠΑ.

Οι βουλευτές των ΗΠΑ έχουν διχαστεί για το θέμα, αλλά αναμένεται να λάβουν απόφαση μέχρι το τέλος του έτους.

Ενώ η Συρία έχει ήδη προσελκύσει διεθνές ενδιαφέρον για μεγάλα αναπτυξιακά έργα, η πλήρης κατάργησή τους αναμένεται να πυροδοτήσει αυξημένη όρεξη για επενδύσεις.

Τον Αύγουστο, η Συρία υπέγραψε 12 επενδυτικές συμφωνίες αξίας 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων έργων υποδομών, μεταφορών και ακινήτων με στόχο την αναζωογόνηση της κατεστραμμένης από τον πόλεμο οικονομίας.

Μια έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας προέβλεψε το κόστος της ανοικοδόμησης της Συρίας στα 216 δισεκατομμύρια δολάρια, λέγοντας ότι το ποσό ήταν μια «συντηρητική καλύτερη εκτίμηση».

Πηγή: Reuters