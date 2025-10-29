Logo Image

Αναθεωρημένη πρόβλεψη της Τράπεζας του Καναδά: Μικρότερη ανάπτυξη για το 2025 και το 2026, λόγω της εμπορικής πολιτικής των ΗΠΑ

REUTERS/Blair Gable/File Photo

Τι δείχνει η έκθεση για το επίπεδο του πληθωρισμού

Η Τράπεζα του Καναδά μείωσε την Τετάρτη τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη τόσο για το 2025 όσο και για το 2026, επικαλούμενη την επίδραση της εμπορικής πολιτικής των ΗΠΑ, και προέβλεψε ότι η οικονομία θα ανακάμψει ελαφρώς το 2027.

Στην τριμηνιαία ετήσια έκθεση νομισματικής πολιτικής, η κεντρική τράπεζα δήλωσε ότι η ανάπτυξη το 2025 θα είναι 1,2%, απότομα μειωμένη από το 1,8% που προβλέφθηκε τον Ιανουάριο, την τελευταία φορά που δημοσίευσε λεπτομερείς οικονομικές προβλέψεις.

Ανέφερε ότι η ανάπτυξη το 2026 θα μειωθεί στο 1,1%, από την πρόβλεψη 1,8% τον Ιανουάριο, πριν ανακάμψει στο 1,6% το 2027.

«Περίπου το ήμισυ της προς τα κάτω αναθεώρησης σε σχέση με την έκθεση του Ιανουαρίου αντανακλά τον αρνητικό αντίκτυπο των δασμών και της αβεβαιότητας στο δυναμικό προϊόν», ανέφερε.

«Το υπόλοιπο αντανακλά τις ασθενέστερες συνθήκες ζήτησης, που προκαλούνται κυρίως από την αρνητική επίδραση των εμπορικών πολιτικών των ΗΠΑ».

Ο ετήσιος πληθωρισμός το 2025 θα είναι κατά μέσο όρο 2,0%, λιγότερο από την πρόβλεψη του Ιανουαρίου για 2,3%, πριν εκτοξευθεί στο 2,1% το 2026 και παραμείνει σε αυτό το επίπεδο το 2027.

Πηγή: Reuters

