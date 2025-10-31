Κίνα: Σταθερή πρόοδος στο υψηλού επιπέδου άνοιγμα του χρηματοπιστωτικού κλάδου

Το άνοιγμα του χρηματοπιστωτικού τομέα αποτελεί ζωτικό στοιχείο της συνολικής στρατηγικής μεταρρυθμίσεων και ανοίγματος της Κίνας.

Κατά αυτήν την περίοδο, η χώρα προωθεί με συνέπεια το αμφίδρομο και υψηλού επιπέδου άνοιγμα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ενισχύοντας παράλληλα το θεσμικό πλαίσιο που το διέπει.

Η προσέγγιση αυτή έχει ενδυναμώσει σημαντικά τον διεθνή ρόλο της Κίνας στη χρηματοπιστωτική διακυβέρνηση, αυξάνοντας τη συμμετοχή, την επιρροή και τη φωνή της σε παγκόσμιες συνεργασίες.

Ο χρηματοπιστωτικός τομέας της Κίνας έχει σημειώσει αξιοσημείωτη πρόοδο. Κατά την τελευταία πενταετία, τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία των τραπεζικών και ασφαλιστικών ιδρυμάτων κατέγραψαν μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 9%, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της Κίνας ως της μεγαλύτερης πιστωτικής αγοράς και της δεύτερης μεγαλύτερης ασφαλιστικής αγοράς παγκοσμίως.

Παράλληλα, τα περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση από εταιρείες εμπιστοσύνης, φορείς διαχείρισης περιουσίας και ασφαλιστικές επενδυτικές εταιρείες διπλασιάζονται σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.

Σημαντική είναι επίσης η παρουσία διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών στην κινεζική αγορά: 43 από τις 50 μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου έχουν ιδρύσει υποκαταστήματα στην Κίνα, ενώ το ίδιο έχει συμβεί με τις 20 από τις 40 κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες.

Η συμβολή του χρηματοπιστωτικού κλάδου στην υποστήριξη της πραγματικής οικονομίας έχει αναβαθμιστεί αισθητά.

Μέσα στα τελευταία πέντε χρόνια, ο τραπεζικός και ασφαλιστικός τομέας έχουν παράσχει χρηματοδότηση ύψους 170 τρισεκατομμυρίων γιουάν στην πραγματική οικονομία, μέσω δανεισμού, αγοράς ομολόγων και μετοχικών επενδύσεων.

Την ίδια περίοδο, οι ασφαλιστικές αποζημιώσεις ανέρχονται στα 9 τρισεκατομμύρια γιουάν, καταγράφοντας αύξηση 61,7% σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο.

Η γεωργική ασφάλιση έχει προσφέρει κάλυψη κινδύνου σε 800 εκατομμύρια αγροτικές οικογένειες, ενώ η γεωγραφική κάλυψη των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών έχει επεκταθεί σημαντικά, επιτυγχάνοντας την ύπαρξη υποκαταστήματος σε κάθε κομητεία και την παροχή υπηρεσιών σε κάθε χωριό.

Το κινεζικό νόμισμα, το γιουάν (RMB), συνεχίζει να ενισχύει τη διεθνή του θέση με σταθερούς ρυθμούς.

Η Κίνα έχει υπογράψει διμερείς συμφωνίες ανταλλαγής νομισμάτων με 32 κεντρικές τράπεζες και νομισματικές αρχές σε όλο τον κόσμο.

Το RMB έχει καταστεί το κύριο νόμισμα διακανονισμών για τις εξωτερικές συναλλαγές της χώρας και πλέον κατατάσσεται ως το τρίτο πιο χρησιμοποιούμενο παγκοσμίως για εμπορική χρηματοδότηση και διεθνείς πληρωμές.

Την ίδια στιγμή, η χώρα επιταχύνει τον συντονισμό των μεταρρυθμίσεων στη διαχείριση διασυνοριακών συναλλαγών σε RMB και ξένα νομίσματα.

Οι διευκολύνσεις που έχουν τεθεί σε εφαρμογή έχουν απλοποιήσει σημαντικά τις διαδικασίες για το διασυνοριακό εμπόριο, τις επενδύσεις και τη χρηματοδότηση.

Επιπλέον, η εξυπηρέτηση κεφαλαιουχικών έργων έχει βελτιωθεί, με συνολικό όγκο συναλλαγών που προσεγγίζει τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, ενισχύοντας ένα βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς επιχειρηματικό περιβάλλον.