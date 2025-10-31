Κίνα: Άνθηση των «νέων παραγωγικών δυνάμεων»

Τα τελευταία πέντε χρόνια, η Κίνα έχει επιτύχει ιστορικής σημασίας επιτεύγματα στον τομέα επιστήμης και τεχνολογίας. Η συνολική ικανότητα καινοτομίας της χώρας ανέβηκε από την 14η θέση το 2020 στη 10η το 2024.

Οι παραδοσιακές βιομηχανίες μετασχηματίζονται δυναμικά. Τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και τα μεγάλα δεδομένα οδηγούν τη μεταποίηση προς την αυτοματοποίηση και την ευφυΐα.

Η Κίνα φιλοξενεί πλέον τον μεγαλύτερο αριθμό εργοστασίων «φάρων», καλύπτοντας πάνω από το 40% των αντίστοιχων εγκαταστάσεων παγκοσμίως.

Παράλληλα, οι αναδυόμενες βιομηχανίες γνωρίζουν ραγδαία ανάπτυξη. Στον τομέα της πληροφορικής, η Κίνα διατηρεί ηγετική θέση με εκτεταμένη εγκατάσταση σταθμών βάσης 5G τόσο σε επίπεδο τεχνολογίας όσο και σε αριθμό χρηστών.

Στον ενεργειακό τομέα, συνεχίζει να σπάει ρεκόρ απόδοσης στις φωτοβολταϊκές κυψέλες πυριτίου, ενώ επί τέσσερα συναπτά έτη οι νέες εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκής και αιολικής ενέργειας ξεπερνούν τα 100 GW ετησίως.

Οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων έχουν ξεπεράσει τα 40 εκατομμύρια μονάδες σε ολόκληρη τη χώρα, με τον όγκο παραγωγής και πωλήσεων να κατατάσσεται πρώτος παγκοσμίως για δέκα συνεχόμενα έτη.

Η βάση για τη μελλοντική βιομηχανική υπεροχή ενισχύεται. Στην τεχνητή νοημοσύνη, πολλά μεγάλα μοντέλα γενικής χρήσης πληρούν διεθνή πρότυπα, με ακρίβεια που υπερβαίνει το 95%.

Στον τομέα διεπαφής εγκεφάλου-υπολογιστή, εγχώρια παραγόμενοι εγκεφαλικοί βηματοδότες έχουν ήδη εμφυτευθεί σε 400 νοσοκομεία σε οκτώ χώρες, βοηθώντας 30.000 ασθενείς με Πάρκινσον να βελτιώσουν την κινητικότητά τους.

Τον Σεπτέμβριο φέτος, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας δημοσίευσε τον Παγκόσμιο Δείκτη Καινοτομίας 2025, κατατάσσοντας τα 100 κορυφαία κέντρα καινοτομίας στον κόσμο.

Η Κίνα εξασφάλισε 24 θέσεις στη λίστα, διατηρώντας την ηγετική της θέση για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Η χώρα έχει σημειώσει πρωτοποριακές καινοτομίες στους τομείς της κβαντικής τεχνολογίας, των βιοεπιστημών, των φυσικών επιστημών και της διαστημικής έρευνας.

Για πέμπτη συνεχή χρονιά, κατατάσσεται πρώτη παγκοσμίως στον αριθμό δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους και στις διεθνείς αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Πίσω από αυτά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα κρύβονται η σταθερή αύξηση επενδύσεων στον τομέα της καινοτομίας, η εμβάθυνση των μεταρρυθμίσεων στο επιστημονικό σύστημα και η πλήρης απελευθέρωση της δημιουργικής δυναμικής.

Η Κίνα προχωρά με πλήρη ταχύτητα προς τον στόχο της να καταστεί παγκόσμια υπερδύναμη στην επιστήμη και την τεχνολογία.