Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχισε να «τρώει» θέσεις λευκού κολλάρου – Αλλά «γεννά» άλλες

Οι μεγαλύτεροι εργοδότες των ΗΠΑ στέλνουν ένα νέο, ξεκάθαρο μήνυμα στα γραφεία: «Βοήθεια δεν χρειάζεται».

Η υιοθέτηση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ), οι πιέσεις των επενδυτών για παραγωγικότητα και η αβεβαιότητα στο μακροοικονομικό περιβάλλον πυροδοτούν ένα κύμα περικοπών σε θέσεις υψηλής ειδίκευσης και αφήνουν χιλιάδες έμπειρους και νεοεισερχόμενους υποψηφίους μπροστά σε μια πόρτα που κλείνει.

Η Wall Street Journal σε αναλυτικό ρεπορτάζ της παρουσιάζει τι αλλάζει στην αγορά εργασίας δια χειρός AI.

Κύμα περικοπών: από τους «γίγαντες» προς όλη την αγορά

Η Amazon ανακοίνωσε νέες μειώσεις 14.000 εταιρικών θέσεων, με σχέδιο που θα μπορούσε να φτάσει έως και το 10% του white-collar προσωπικού της.

Η UPS έχει ήδη συρρικνώσει το διοικητικό της δυναμικό κατά περίπου 14.000 ρόλους μέσα σε 22 μήνες, ενώ η Target προχωρά σε περικοπές 1.800 εταιρικών θέσεων. Νωρίτερα τον Οκτώβριο, απολύσεις «χτύπησαν» και σε Rivian, Molson Coors, Booz Allen Hamilton, General Motors.

Το αποτέλεσμα: δεκάδες χιλιάδες νέοι άνεργοι υψηλής ειδίκευσης σε μια αγορά εργασίας που δείχνει στάσιμη στη λήψη λευκή-κολάρο προσωπικού, ακόμη κι όταν το συνολικό ΑΕΠ παραμένει σε τροχιά ανάπτυξης.

Η νέα «εξίσωση αποδοτικότητας» με AI

Πίσω από τις αποφάσεις είναι ένας συνδυασμός παραγόντων, εξηγεί η Wall Street Journal:

Τεχνητή νοημοσύνη που αυτοματοποιεί κομμάτια εργασιών σε διοίκηση, λογιστήριο, ανάλυση δεδομένων, παρακολούθηση απάτης, ακόμη και παραγωγή κώδικα. CEO συμβουλευτικής εταιρείας περιέγραψε μείωση 80% στην ομάδα software development, με «διαχειριστές» που πλέον επιβλέπουν clusters από agents ΤΝ που γράφουν Python.

Πίεση από επενδυτές για «λεπτότερες» οργανωτικές δομές και μειώσεις στο προσωπικό όπου είναι εφικτό.

Κόστη και πολιτική αβεβαιότητα που φρενάρουν τις προσλήψεις σε ρόλους συμβούλων και διοίκησης.

Μελέτες κεντρικών τραπεζών έχουν ήδη καταγράψει ότι οι καλοπληρωμένες θέσεις που απαιτούν πτυχίο είναι πιο εκτεθειμένες στον αυτοματισμό της ΤΝ σε σχέση με άλλες κατηγορίες.

Προσωπικές ιστορίες: από το σπίτι στο κουτί αποστολής

Στις 05:30, εργαζόμενη σε ομάδα προστασίας περιουσιακών στοιχείων της Whole Foods Market (Amazon) ξυπνά από μήνυμα: «Ελέγξτε άμεσα το email και μείνετε σπίτι».

Το badge και το laptop απενεργοποιούνται, της δίνονται 90 ημέρες για εσωτερική μετακίνηση, τα προσωπικά της αντικείμενα ταχυδρομούνται.

Άλλος εργαζόμενος, 33 ετών, πρώην στέλεχος τεχνολογικών πωλήσεων, μετά από 1.000+ αιτήσεις χωρίς επιτυχία, πούλησε αποταμιεύσεις και περιουσιακά στοιχεία για να καλύψει βασικά έξοδα και κατέληξε σε πωλήσεις αυτοκινήτων με εξοντωτικό ωράριο που διαλύει την ισορροπία οικογενειακής ζωής.

Στους νεοεισερχόμενους, απόφοιτοι του 2025 καταθέτουν περισσότερες αιτήσεις και λαμβάνουν λιγότερες προσφορές. «Ένιωσα ότι ανέβηκα τη σκάλα και κάποιος την τράβηξε», περιγράφει 23χρονος που τελικά βρήκε θέση front-line στην εξυπηρέτηση πελατών.

Η αγορά «ζητά τα πάντα»

Σύμφωνα με εταιρείες διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού οι εταιρείες με διαθέσιμους προϋπολογισμούς ζητούν υποψηφίους-καρμπόν με την αγγελία: τέλεια αντιστοίχιση δεξιοτήτων, εργαλείων και εμπειρίας.

Για τα στελέχη άνω των 40 ετών, η τεχνολογία «τρέχει πιο γρήγορα από το skill set» τους· για τους νεότερους, το entry level συρρικνώνεται.

Παράλληλα, η ζήτηση μετατοπίζεται: τεχνίτες, υγεία, φιλοξενία, κατασκευές ζητούν προσωπικό, την ώρα που «παγώνουν» προσλήψεις σε συμβουλευτικές, λιανεμπόριο και χρηματοοικονομικά.

Η εικόνα επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία εμπιστοσύνης: μόλις 1 στους 5 Αμερικανούς δηλώνει «πολύ» ή «εξαιρετικά» σίγουρος ότι μπορεί να βρει «καλή δουλειά» άμεσα. Και τούτο παρά το γεγονός ότι η ανεργία παραμένει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.

Η στροφή επιχειρηματικών μοντέλων

Η Chegg ανακοίνωσε περικοπές 388 θέσεων (45% του προσωπικού) καθώς στρέφεται σε αυτοματοποιημένες απαντήσεις μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Παρόμοιες κινήσεις σε πλήθος εταιρειών δείχνουν ότι η ΑΙ δεν είναι απλώς εργαλείο παραγωγικότητας, αλλά νέος πυρήνας λειτουργίας.

Για τους οργανισμούς, το ερώτημα πλέον δεν είναι «αν» μπορούν να λειτουργήσουν με λιγότερους ανθρώπους – είναι «μέχρι πού» και με ποιες δικλίδες για ποιότητα, συμμόρφωση και εταιρική κουλτούρα. Για τους εργαζόμενους, η επανειδίκευση (data/AI literacy, prompt design, product analytics, automation ops) από «nice-to-have» γίνεται όρος επιβίωσης.

Τι σημαίνει για την επόμενη μέρα

Για τις εταιρείες: Ο πειρασμός των «γρήγορων» μειώσεων προσωπικού είναι μεγάλος, όμως το ρίσκο υπερ-εξάρτησης από αυτοματισμούς χωρίς γερό ανθρώπινο έλεγχο είναι υπαρκτό – ειδικά σε ποιότητα, ασφάλεια δεδομένων και δεοντολογία.

Για τους εργαζόμενους: Η στρατηγική μετατόπιση είναι προς ρόλους συμπλήρωσης/εποπτείας τεχνητής νοημοσύνης (human-in-the-loop). Δεξιότητες σε συστήματα, διαδικασίες και διακυβέρνηση αποκτούν premium αξία.

Για τους νεοεισερχόμενους: Το «παραδοσιακό» entry level συρρικνώνεται. Oι γνώσεις στη χρήση της AI γίνονται πλεονέκτημα.

Η πιο «λεπτή» εταιρική δομή που επιβάλλει η ΤΝ αναδιανέμει την εργασία – δεν την εξαφανίζει. Όμως η μετάβαση πονά: οι περικοπές στους λεγόμενους ρόλους λεκού κολλάρου και ο αυξημένος πήχης προσόντων δημιουργούν ένα ενδιάμεσο κενό που η αγορά δεν έχει ακόμη γεφυρώσει.

Το ζητούμενο για πολιτικές και επιχειρήσεις είναι να επιταχύνουν την επανειδίκευση και να ανοίξουν πραγματικές διαδρομές εισόδου στις νέες θέσεις που γεννά ο αυτοματισμός – πριν η ανασφάλεια «γράψει» μόνιμα στο οργανόγραμμα.