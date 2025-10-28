Κεφαλαιοποιήσεις μαμούθ ύψους 4+4 τρισ. δολ. για Apple – Microsoft

Τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία έφτασε για πρώτη φορά η Apple την Τρίτη, ενώ σε ανάλογα επίπεδα σκαρφάλωσε εκ νέου και η Microsoft, η οποία είχε σπάσει αυτό το «φράγμα» τον Ιούλιο.

Και οι δύο εταιρείες εξακολουθούν να βρίσκονται πίσω από την Nvidia, η χρηματιστηριακή αξία της οποίας υπερβαίνει τα 4,6 τρισ. δολ.

Τι ώθησε Apple και Microsoft

Η μετοχή της Microsoft κατέγραφε άνοδο περίπου 3% την Τρίτη, μετά την είδηση ​​ότι η εταιρεία ολοκλήρωσε την απόκτηση μεριδίου 27% των μετοχών της OpenAI.

Σε ό,τι αφορά την Apple, το ορόσημο των 4 τρισ. δολ., κάτι πρωτόγνωρο για την εταιρεία, έρχεται με φόντο την άνοδο των μετοχών της τις τελευταίες εβδομάδες, που αποδίδεται στις καλύτερες πωλήσεις του iPhone 17, το οποίο κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο, σε σύγκριση με τους προκατόχους του. Οι μετοχές της Apple έχουν καταγράψει κέρδη 25% τους τελευταίους 3 μήνες.

Microsoft και Apple αναμένεται να ανακοινώσουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα τις επόμενες ημέρες.

«Οι μετοχές της Apple κινούνται προς την επερχόμενη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων με τη μεγαλύτερη άνοδο από οποιαδήποτε άλλη φορά τον τελευταίο χρόνο», έγραψε σε σημείωμα τη Δευτέρα ο αναλυτής της JPMorgan, Σάμικ Τσάρερτζι, σύμφωνα με το CNBC.

Η εταιρεία φαίνεται επίσης να έχει αποφύγει τα χειρότερα σενάρια που σχετίζονται με τους δασμούς της κυβέρνησης Τραμπ. Η Apple έχει μεταφέρει μεγάλο μέρος της αλυσίδας εφοδιασμού της με προορισμό τις ΗΠΑ στην Ινδία και το Βιετνάμ, διατηρώντας παράλληλα μια φιλική σχέση με την κυβέρνηση σχετικά με την αμερικανική μεταποίηση.