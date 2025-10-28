Amazon: «Μαχαίρι» σε 14.000 θέσεις εργασίας – Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει το μοντέλο της

Η Amazon προχωρά σε νέα μεγάλη αναδιάρθρωση, ανακοινώνοντας την περικοπή 14.000 θέσεων εργασίας στο εταιρικό της δυναμικό.

Η διοίκηση τονίζει ότι επιχειρεί να μειώσει το λειτουργικό κόστος και να μετατοπίσει τους πόρους της προς την τεχνητή νοημοσύνη.

Σε μήνυμά της προς τους εργαζόμενους, η Μπεθ Γκαλέτι, ανώτερη εκτελεστική διευθύντρια του ομίλου με έδρα το Σιάτλ, υπογράμμισε ότι η Amazon πρέπει να γίνει «πιο ευέλικτα οργανωμένη» για να αξιοποιήσει πλήρως τις ευκαιρίες που ανοίγονται με το AI.

«Λιγότερα επίπεδα, περισσότερη ταχύτητα»

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι πρέπει να οργανωθούμε πιο “leanly”, με λιγότερα ιεραρχικά επίπεδα και μεγαλύτερη αίσθηση ευθύνης, ώστε να κινούμαστε όσο πιο γρήγορα γίνεται για τους πελάτες και την επιχείρηση», ανέφερε χαρακτηριστικά η Γκαλέτι.

Οι περικοπές αφορούν το γραφειακό προσωπικό και εντάσσονται στη γενικότερη προσπάθεια μείωσης δαπανών που καθοδηγεί ο διευθύνων σύμβουλος Άντι Τζάσι.

Από την αρχή της χρονιάς, ο CEO της Amazon έχει προχωρήσει σε εκτεταμένες αλλαγές στη μεσαία διοικητική βαθμίδα, προωθώντας ένα μοντέλο λειτουργίας που θυμίζει –όπως ο ίδιος λέει– «τη μεγαλύτερη start-up του κόσμου».

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει το τοπίο

Ήδη από τον Ιούνιο, ο Τζάσι είχε προειδοποιήσει ότι η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης θα οδηγήσει σε «μείωση του εταιρικού προσωπικού» τα επόμενα χρόνια.

Η Amazon σκοπεύει να επενδύσει έως και 118 δισ. δολάρια φέτος σε κεφαλαιουχικές δαπάνες, με κύριο στόχο την ανάπτυξη τεράστιων data centers για AI. Παράλληλα, ενισχύει τις υποδομές που φιλοξενούν εκατοντάδες χιλιάδες AI chips για την start-up Anthropic, στην οποία έχει επενδύσει 8 δισ. δολάρια.

Η κούρσα για την κυριαρχία στην τεχνητή νοημοσύνη έχει γίνει εξαιρετικά έντονη, με την Amazon να ανταγωνίζεται σκληρά τη Microsoft και την Google στον χώρο του cloud computing και των AI υποδομών.

Οι αριθμοί

Στο τέλος του 2024, η Amazon απασχολούσε περίπου 1,5 εκατομμύριο εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο – από αποθήκες έως κέντρα διανομής. Το εταιρικό προσωπικό, που υπολογίζεται γύρω στις 350.000 θέσεις, θα υποστεί τη μείωση κατά περίπου 4%.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη περικοπή προσωπικού από το 2022, όταν είχαν χαθεί 27.000 θέσεις – χρονιά που ο Τζάσι ανέλαβε τη σκυτάλη από τον ιδρυτή Τζεφ Μπέζος.

Κέρδη, επενδύσεις και προσδοκίες

Η ανακοίνωση των περικοπών έρχεται λίγες ημέρες πριν από τη δημοσιοποίηση των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της Amazon, το βράδυ της Πέμπτης. Τον Ιούλιο, η μετοχή της εταιρείας είχε δεχθεί πιέσεις καθώς προειδοποίησε ότι η αυξημένη δαπάνη για AI θα συμπιέσει τα λειτουργικά της κέρδη στο τρίτο τρίμηνο.

Η Amazon αναμένει λειτουργικά κέρδη μεταξύ 15,5 και 20,5 δισ. δολαρίων, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών (19,4 δισ.).

Ωστόσο, τα έσοδά της προβλέπεται να αυξηθούν κατά 11%, φτάνοντας τα 708,8 δισ. δολάρια το 2025, ενώ τα καθαρά κέρδη αναμένεται να αγγίξουν τα 70,6 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία της S&P Capital IQ.

Αν οι προβλέψεις επαληθευτούν, η Amazon θα ξεπεράσει για πρώτη φορά τη Walmart και θα γίνει η μεγαλύτερη εταιρεία των ΗΠΑ σε επίπεδο εσόδων, με τη δεύτερη να αναμένεται να φτάσει τα 701,3 δισ. δολάρια στο ίδιο διάστημα.

Η στροφή της Amazon από το ηλεκτρονικό εμπόριο στις υποδομές AI αποτυπώνει τη νέα εποχή για τις Big Tech: από τις αγορές και τις αποθήκες, στα υπολογιστικά νέφη και την επεξεργασία δεδομένων.

Για χιλιάδες υπαλλήλους, η «ευελιξία» μεταφράζεται σε απώλεια εργασίας. Για τον όμιλο όμως, σηματοδοτεί μια επένδυση εκατοντάδων δισεκατομμυρίων σε έναν αγώνα που θα καθορίσει ποιος θα ηγηθεί του τεχνητά έξυπνου καπιταλισμού της επόμενης δεκαετίας.