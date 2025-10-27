Νέα ιστορικά υψηλά για τους τρεις βασικούς δείκτες στη Wall Street

Σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισαν και οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες στη Wall Street, εν μέσω αισιοδοξίας για αποκλιμάκωση της εμπορικής έντασης και επίτευξη συμφωνίας στη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίγνκ. Αμερικανοί και Κινέζοι αξιωματούχοι έχουν προετοιμάσει το έδαφος για τη συνάντηση των δύο ηγετών στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του APEC στη Σεούλ την Πέμπτη.

Ο S&P 500 ενισχύθηκε 1,2% στις 6.875,16 μονάδες, κλείνοντας για πρώτη φορά πάνω από το επίπεδο των 6.800 μονάδων. Πρόκειται για το ισχυρότερο τριήμερο ράλι από το Μάιο.

Ο Nasdaq σημείωσε ράλι 1,9% στις 23.637,46 μονάδες, με στήριγμα την άνοδο της Nvidia και άλλων μετοχών από τον κλάδο ημιαγωγών. Ο Dow Jones έκλεισε στις 47.544,59 μονάδες, με κέρδη 337,47 μονάδων ή 0,71%. Από κοντά και ο δείκτης Russell 2000 για μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης, που έκλεισε επίσης σε επίπεδα ρεκόρ.

«Πιστεύω ότι έχουμε ένα πολύ επιτυχημένο πλαίσιο για τους ηγέτες ώστε να συζητήσουν την Πέμπτη», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ από τη Σύνοδο της ASEAN στην Κουάλα Λουμπούρ, Μαλαισία.

Το πλαίσιο αυτό ενδέχεται να περιλαμβάνει καθυστέρηση στην εφαρμογή των κινεζικών περιορισμών στις εξαγωγές σπάνιων γαιών που προκάλεσαν την τελευταία εμπορική ένταση, την απόσυρση των απειλούμενων από τον Τραμπ δασμών 100% στις κινεζικές εισαγωγές που επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου, καθώς και την επανέναρξη των κινεζικών αγορών αμερικανικής σόγιας. Η συμφωνία ενδέχεται επίσης να περιλαμβάνει λύση στη διαμάχη για το TikTok, με τις ΗΠΑ να εξασφαλίζουν συμφωνία για την εγχώρια εκδοχή της δημοφιλούς εφαρμογής βίντεο.

Οι μετοχές των κατασκευαστών ημιαγωγών, του κλάδου που έχει να χάσει τα περισσότερα από μια εμπορική ρήξη με την Κίνα, στήριξαν τη σημερινή άνοδο. Η Nvidia και η Broadcom σημείωσαν άνοδο άνω του 2%, ενώ η Tesla εκτινάχθηκε κατά 4%.

Η Qualcomm κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό μετά την ανακοίνωση νέων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, μπαίνοντας έτσι σε άμεσο ανταγωνισμό με τη Nvidia και την AMD. Η μετοχή της εκτινάχθηκε κατά 11%.

«Αν καταλήξουμε σε μια ευνοϊκή εμπορική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, τότε οι δύο μεγαλύτεροι εμπορικοί εταίροι θα συνεργάζονται ξανά. Αυτό θα ήταν επίσης ένα πολύ θετικό σήμα», δήλωσε ο Σαμ Στόβαλ, στρατηγικός αναλυτής επενδύσεων στην CFRA Research, στο CNBC. «Πολλές από τις προβλέψεις για την τεχνολογία έχουν γίνει χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η Κίνα, οπότε αν η Κίνα επανέλθει στην εξίσωση, οι προοπτικές για τις αγορές γίνονται πολύ πιο αισιόδοξες».

Οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες αναμένεται να δημοσιεύσουν τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου αυτή την εβδομάδα, μεταξύ των οποίων και αρκετές από τις λεγόμενες “Magnificent Seven” – Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms και Microsoft.

Οι Microsoft, Alphabet, Amazon και Meta αναμένεται να πραγματοποιήσουν συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους 360 δισ. δολαρίων κατά το τρέχον οικονομικό τους έτος, εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος συνδέεται με επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη (AI). Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών που συγκέντρωσε το Bloomberg, οι δαπάνες αυτές προβλέπεται να αυξηθούν σχεδόν στα 420 δισ. δολάρια το επόμενο έτος.

Οι επενδυτές αναμένουν επίσης ότι η Fed θα μειώσει το βασικό επιτόκιο την Τετάρτη, ιδίως μετά τα πιο ήπια του αναμενομένου στοιχεία για τον πληθωρισμό που ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα.

«Οι μικρές και μεσαίες κεφαλαιοποιήσεις διαπραγματεύονται με πολύ μεγάλη έκπτωση έναντι των μεγάλων, επομένως αν συνεχιστούν οι μειώσεις επιτοκίων και αποφευχθεί η ύφεση, αναμένεται να έχουν επίσης πολύ καλή πορεία», πρόσθεσε ο Στόβαλ.

«Η αγορά φλέγεται», δήλωσε ο Λουί Ναβελιέ της Navellier & Associates. «Αυτό αντικατοπτρίζει ισχυρή αισιοδοξία για τις μελλοντικές προοπτικές κερδοφορίας. Ο σημερινός καταλύτης είναι οι ειδήσεις ότι οι διαπραγματεύσεις με την Κίνα για τους δασμούς αναμένεται να εξελιχθούν θετικά».