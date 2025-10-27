Η Μάλτα μειώνει τους φόρους για τους γονείς σε μια προσπάθεια να ανακάμψει το ποσοστό γεννήσεων των ημεδαπών

Η Μάλτα ανακοίνωσε τη Δευτέρα μειώσεις φόρων για τους γονείς δύο ή περισσότερων παιδιών, σε μια κυβερνητική προσπάθεια να αντιμετωπίσει τη δημογραφική της παρακμή.

Ο υπουργός Οικονομικών Κλάιντ Καρουάνα δήλωσε στο κοινοβούλιο ότι το εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό γονιμότητας του γηγενούς πληθυσμού του μεσογειακού νησιού ήταν η «μεγαλύτερη πρόκληση» που αντιμετωπίζει η χώρα.

«Πρέπει να ενθαρρύνουμε περισσότερες οικογένειες να αποκτήσουν τουλάχιστον δύο παιδιά», δήλωσε ο Καρουάνα σε ομιλία του για τον προϋπολογισμό της Μάλτας για το 2026.

Έκθεση της Eurostat φέτος έδειξε ότι η Μάλτα είχε το χαμηλότερο ποσοστό γονιμότητας στην ένωση το 2023, στο 1,06.

Ο Μαλτέζος Καθολικός Αρχιεπίσκοπος Τσαρλς Σκικλούνα δήλωσε τον Σεπτέμβριο ότι η Μάλτα αντιμετωπίζει «εθνική εξαφάνιση».

Αν και πυκνοκατοικημένη, με περίπου 1.704 άτομα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, σχεδόν το ένα τρίτο του πληθυσμού της Μάλτας αποτελείται από αλλοδαπούς εργαζόμενους και τις οικογένειές τους.

Οι φοροελαφρύνσεις

Ο Καρουάνα δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι γονείς δύο ή περισσότερων παιδιών, από το 2026, δεν θα πληρώνουν φόρο εισοδήματος για τα πρώτα 18.500 ευρώ (21.575 δολάρια) του εισοδήματός τους.

Αυτό θα αυξηθεί σε 30.000 ευρώ ο καθένας έως το 2028. Οι φορολογικές ελαφρύνσεις θα διατηρηθούν μέχρι τα παιδιά να γίνουν 23 ετών.

Το σχέδιο είναι παρόμοιο με ένα άλλο που ανακοινώθηκε στην Πολωνία τον Σεπτέμβριο, το οποίο θα καταργήσει τον φόρο για τις οικογένειες με τουλάχιστον δύο παιδιά που έχουν εισόδημα έως 32.973 ευρώ.

Ο Καρουάνα δήλωσε τον Φεβρουάριο ότι ο γηγενής πληθυσμός της Μάλτας είναι σήμερα 406.000, εκ των οποίων το 24% είναι ηλικίας άνω των 65 ετών.

Στην ομιλία του για τον προϋπολογισμό, ο Caruana δήλωσε ότι η Μάλτα προβλέπεται να έχει αύξηση του ΑΕΠ της τάξης του 4,1% σε πραγματικούς όρους το 2026, σε γενικές γραμμές παρόμοια με το 2025. Το εθνικό χρέος προβλέπεται να παραμείνει σταθερό στο 47,1% του ΑΕΠ.

Το έλλειμμα προβλέπεται να μειωθεί στο 3,3% του ΑΕΠ φέτος και στο 2,8% του χρόνου, πρόσθεσε.

Πηγή: Reuters