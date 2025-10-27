Shutdown στις ΗΠΑ: Πώς επηρεάζει τη δημοσίευση βασικών οικονομικών δεδομένων

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανέστειλε μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων της την 1η Οκτωβρίου, αφού οι Ρεπουμπλικάνοι και οι Δημοκρατικοί δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία για την παράταση της χρηματοδότησης μετά το τέλος του ομοσπονδιακού οικονομικού έτους στις 30 Σεπτεμβρίου.

Το shutdown έχει διακόψει τη ροή βασικών οικονομικών δεδομένων σε μια στιγμή αβεβαιότητας μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και των επενδυτών σχετικά με την υγεία της αγοράς εργασίας των ΗΠΑ, την πορεία του πληθωρισμού και την ισχύ των καταναλωτικών δαπανών και των επιχειρηματικών επενδύσεων.

Οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για τους δείκτες της οικονομικής δραστηριότητας των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας, του Γραφείου Οικονομικής Ανάλυσης και του Γραφείου Απογραφής, έχουν αναστείλει τη συλλογή και διανομή σχεδόν όλων των δεδομένων για όλη τη διάρκεια του λουκέτου.

Ωστόσο, πολλά από τα δεδομένα από πηγές του ιδιωτικού τομέα θα συνεχίσουν να εκδίδονται, αν και ορισμένες από αυτές τις σειρές βασίζονται εν μέρει σε προηγούμενες κυβερνητικές εκθέσεις και θα σταματήσουν επίσης να δημοσιεύονται κατά τη διάρκεια του lockdown.

Ποιες οικονομικές εκθέσεις είχαν προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες

Ακολουθεί το χρονοδιάγραμμα των οικονομικών εκθέσεων που είχαν προγραμματιστεί να εκδοθούν τις επόμενες ημέρες, σημειώνοντας ποιες εκδόσεις θα ανασταλούν σε περίπτωση που το lockdown εξακολουθεί να ισχύει και ποιες θα συνεχίσουν να εκδίδονται.

Το χρονοδιάγραμμα υπόκειται σε αλλαγές.

Πηγή: Reuters