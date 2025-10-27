Αμερικανικές πιέσεις στην Ουγγαρία για να σταματήσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου

Πιέσεις συνεχίζει να ασκεί η Ουάσιγκτον στη Βουδαπέστη προκειμένου να παύσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου και να αναζητήσει εναλλακτικούς προμηθευτές.

Σε συνέντευξή του στο Fox News την Κυριακή, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ, απέρριψε τα επιχειρήματα της Ουγγαρίας ότι η θέση της χώρας δεν της αφήνει άλλη επιλογή από το να προμηθεύεται ρωσικό πετρέλαιο.

«Υπάρχει πολύς σχεδιασμός που πρέπει να κάνουν οι φίλοι μας στην Ουγγαρία και προφανώς θα τους βοηθήσουμε, ως καλός σύμμαχος, να καταστρώσουν αυτά τα σχέδια και να τα εφαρμόσουν προκειμένου να τους απαλλαχθούν από το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο», δήλωσε.

«Η Ουγγαρία, σε αντίθεση με πολλούς από τους γείτονές της, δεν έχει κάνει κανένα σχέδιο ούτε έχει κάνει κανένα ενεργό βήμα», ανέφερε επίσης. «Επομένως, θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε μαζί τους και θα συνεργαστούμε με τους γείτονές τους όπως η Κροατία και άλλες χώρες που μπορούν να τους βοηθήσουν να απεξαρτηθούν», είπε.

Σε αντίθεση με πολλούς από τους συμμάχους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι έχουν εργαστεί για να μειώσουν την εξάρτησή τους από τη ρωσική ενέργεια μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022, η Ουγγαρία δεν έχει ακολουθήσει την ίδια γραμμή. Η Βουδαπέστη πλέον εξαρτάται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τη Μόσχα για το πετρέλαιό της και το μεγαλύτερο μέρος των εισαγωγών φυσικού αερίου.

Αυτή η εξάρτηση θα μπορούσε να θέτει σε κίνδυνο την ενεργειακή της ασφάλεια, μετά την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ στους δύο μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου της Ρωσίας, σε μια προσπάθεια να φέρουν τον Ρώσο ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία. Την περασμένη εβδομάδα, η ΕΕ αποφάσισε επίσης να επιβάλει πλήρη απαγόρευση συναλλαγών στις δύο μεγάλες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες, την Rosneft και την Gazprom, εκτός από την απαγόρευση των εισαγωγών LNG από το 2027.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος έχει στενούς δεσμούς τόσο με τον Πούτιν όσο και με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Παρασκευή στο κρατικό ραδιόφωνο ότι η κυβέρνησή του επιδιώκει να «υπερασπιστεί» το έθνος από τις κυρώσεις για το πετρέλαιο.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός δήλωσε επίσης ότι συμβουλεύεται στελέχη της Mol Nyrt. — της ουγγρικής ενεργειακής εταιρείας που εισάγει ρωσικό πετρέλαιο χάρη στην προσωρινή εξαίρεση της ΕΕ από τις κυρώσεις σε επίπεδο μπλοκ — σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των τελευταίων περιορισμών.

Η κυβέρνησή του πάντως δεν έχει δηλώσει πόσο μεγάλο αντίκτυπο έχουν οι κυρώσεις των ΗΠΑ και της ΕΕ στις ρωσικές ενεργειακές συμβάσεις της Ουγγαρίας.

