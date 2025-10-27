Με… μπαστούνι του γκολφ υποδέχεται η Ιαπωνία τον Τραμπ

Τριήμερη επίσκεψη στην Ιαπωνία πραγματοποιεί από σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με στόχο -όπως είπε -να οικοδομήσει «μια φανταστική σχέση» με την 64χρονη νεοεκλεγείσα εθνικίστρια πρωθυπουργό της χώρας, Σανάε Τακαΐτσι.

Η νέα κυβέρνηση της Ιαπωνίας θέλει να οικοδομήσει φιλικές σχέσεις με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ – και καταβάλλει εκπληκτικές προσπάθειες για να το πετύχει.

Επί ποδός δεν βρίσκονται άλλωστε μόνο 18.000 Ιάπωνες αστυνομικοί για να τον προστατεύσουν, αλλά και δεκάδες τεράστια αμερικανικά…φορτηγά, σύμφωνα με τον ιαπωνικό τηλεοπτικό σταθμό NHK.

Το Υπουργείο Μεταφορών στο Τόκιο έχει παρατάξει τα αμερικανικά φορτηγά στο χώρο που θα πραγματοποιηθούν οι συνομιλίες με την Σανάε Τακαΐτσι, καθώς ο Τραμπ είχε παραπονεθεί ότι η Ιαπωνία δύσκολα επιτρέπει την είσοδο αμερικανικών αυτοκινήτων στη χώρα.

Το γεγονός ότι τα τεράστια αμερικανικά φορτηγά είναι αρκετά ακατάλληλα για τους συχνά στενούς δρόμους του Τόκιο και άλλων ιαπωνικών πόλεων δεν φαίνεται να έχει σημασία.

Διπλωματία του γκολφ

Για τον Τραμπ είναι η τέταρτη επίσκεψή του στην Ιαπωνία ως πρόεδρος των ΗΠΑ και η πρώτη του από τον Ιούνιο του 2019, όταν παρευρέθηκε στη σύνοδο κορυφής της Ομάδας των 20 στην Οσάκα. Είναι επίσης το πρώτο του ταξίδι στη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του.

Η πρωθυπουργός Τακαΐτσι πιθανότατα θα επωφεληθεί από την πολύ στενή σχέση της με τον δολοφονημένο προκάτοχό της, Σίνζο Άμπε, με τον οποίο ο Τραμπ διατηρούσε μια ιδιαίτερα στενή φιλία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, απολάμβανε να παίζει γκολφ με τον Άμπε και να παρακολουθεί μαζί του αγώνες σούμο. Σύμφωνα με το NHK, η Τακαΐτσι εξετάζει τώρα το ενδεχόμενο να δωρίσει στον Τραμπ ένα μπαστούνι του γκολφ που χρησιμοποιούσε κάποτε ο Άμπε – μαζί με μπάλες του γκολφ από φύλλα χρυσού.

Η νεοεκλεγείσα Σανάε Τακαΐτσι ήταν προστατευόμενη του Άμπε, ο οποίος δολοφονήθηκε το 2022, και του οποίου τις εθνικιστικές και αναθεωρητικές απόψεις συμμερίζεται. Στην πρώτη της κοινοβουλευτική ομιλία ως νέα επικεφαλής της κυβέρνησης, η Τακαΐτσι ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει τον αμυντικό προϋπολογισμό της Ιαπωνίας στο 2% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος έως τον Μάρτιο. Με αυτό τον τρόπο θέλει να πετύχει αυτόν τον στόχο δύο χρόνια νωρίτερα από ό,τι είχε προγραμματιστεί προηγουμένως. Η Τακαΐτσι χαρακτήρισε τη συμμαχία με την προστάτιδα δύναμη της Ιαπωνίας, τις Ηνωμένες Πολιτείες, ως «ακρογωνιαίο λίθο» της εξωτερικής πολιτικής και ασφαλείας της χώρας.

Ιαπωνικές επενδύσεις στις ΗΠΑ

Ο Τραμπ και η Τακαΐτσι αναμένεται να χρησιμοποιήσουν τη συνάντησή τους για να συζητήσουν τρόπους υλοποίησης των ιαπωνικών επενδύσεων στις ΗΠΑ.

Το Τόκιο έχει δεσμευτεί να κάνει επενδύσεις ύψους 550 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το σχέδιο αυτό αποτελεί μέρος μιας συμφωνίας που επιτεύχθηκε μεταξύ των δύο χωρών μετά την εκστρατεία επιβολής δασμών από την κυβέρνηση Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε μάλιστα ότι η Ουάσινγκτον θα επιλέξει τους προορισμούς των σχεδιαζόμενων επενδύσεων της Ιαπωνίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σκληροπυρηνική εθνικίστρια

Η Σανάε Τακαΐτσι ,πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός στην Ιαπωνία και ηγέτιδα του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (LDP), θεωρείται σκληροπυρηνική εθνικίστρια και αναλαμβάνει την ηγεσία στη χώρα μετά από μια εσωτερική πολιτική κρίση.

Σκοπεύει πάντως να επικεντρώσει την προσοχή της στην οικονομία, αν και ηγείται μιας κυβέρνησης μειοψηφίας – κάτι που δεν καθιστά εύκολη τη διακυβέρνηση.

«Θα ήθελα να επικεντρωθώ πρώτα στην καταπολέμηση της αύξησης των τιμών καταναλωτή», δεσμεύτηκε η νέα πρωθυπουργός. Αναμένεται επίσης να τηρήσει σκληρή στάση απέναντι στη μετανάστευση.

Υποσχέθηκε επίσης να αυξήσει το ποσοστό των γυναικών στο υπουργικό συμβούλιο σε «σκανδιναβικά επίπεδα».