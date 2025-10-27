Γιατί η 1η Νοεμβρίου είναι ημέρα – μηδέν για εκατομμύρια Αμερικανούς

Αν η παράλυση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, του περιβόητου shutdown, στις ΗΠΑ παραταθεί και μετά τον Οκτώβριο, η 1η Νοεμβρίου κινδυνεύει να γίνει ημέρα οδυνηρής μετάβασης για εκατομμύρια οικογένειες.

Από εκείνη την ημερομηνία, λήγουν κρίσιμες ενισχύσεις για τα ασφάλιστρα υγείας του Obamacare και απειλείται η παροχή τροφίμων μέσω του προγράμματος SNAP, που αφορά 42 εκατομμύρια δικαιούχους.

«Εκατομμύρια άνθρωποι θα αναγκαστούν να διαλέξουν ανάμεσα σε φάρμακα, ενοίκιο και τρόφιμα», προειδοποιεί στο MarketWatch η Μόνα Σαχ, διευθύντρια πολιτικής του οργανισμού Community Catalyst.

«Οι ενισχύσεις στα ασφάλιστρα και η επισιτιστική βοήθεια κράτησαν όρθια νοικοκυριά, σχολεία και εργαζόμενους. Τώρα κινδυνεύουν όλα μαζί».

Πιο ακριβή η υγειονομική κάλυψη, διπλάσια συμμετοχή

Την 1η Νοεμβρίου ξεκινά και η περίοδος εγγραφής για το 2026 στο Healthcare.gov. Αν δεν υπάρξει συμφωνία στο Κογκρέσο, τα φορολογικά κίνητρα που επιδοτούν τα ασφάλιστρα θα λήξουν, με αποτέλεσμα αυξήσεις έως και 114% για εκατομμύρια ασφαλισμένους.

Τα στοιχεία του KFF δείχνουν ότι η μέση συμμετοχή των πολιτών στα επιδοτούμενα προγράμματα θα εκτοξευθεί από 888 δολάρια το 2025 σε 1.904 δολάρια το 2026.

Οι τιμές των πιο δημοφιλών πακέτων στο ομοσπονδιακό marketplace αυξάνονται κατά 30%, σύμφωνα με την Washington Post.

«Οι οικογένειες θα κληθούν να πληρώσουν περισσότερα για ασφάλεια, θυσιάζοντας βασικές ανάγκες ή ακόμη και την ίδια την υγειονομική τους κάλυψη», λέει η οικονομολόγος Χίλαρι Γουέδινγκ από το Economic Policy Institute. «Κι αυτό σημαίνει λιγότερη πρόληψη, περισσότερες ασθένειες και αυξημένα περιστατικά στα επείγοντα – ακριβώς μέσα στις γιορτές».

Αλυσιδωτές συνέπειες και για το σύστημα υγείας

Αν οι ασφαλισμένοι εγκαταλείψουν τα προγράμματα του Obamacare λόγω κόστους, το βάρος θα μεταφερθεί στους παρόχους.

«Όσοι παραμένουν ανασφάλιστοι θα χρειάζονται φροντίδα που δεν μπορούν να πληρώσουν. Τα νοσοκομεία, ειδικά τα μικρά αγροτικά, θα αναγκαστούν να καλύψουν τις απώλειες αυξάνοντας τιμές ή κλείνοντας», εξηγεί η αναλύτρια Έμα Γουέιτζερ του KFF.

Το φάντασμα της πείνας επιστρέφει

Την ίδια στιγμή, η υπουργός Γεωργίας των ΗΠΑ, Μπρουκ Ρόλινς, προειδοποίησε πως το SNAP, το πρόγραμμα που παρέχει κουπόνια τροφίμων, «θα ξεμείνει από χρήματα σε δύο εβδομάδες».

Αν δεν λήξει το shutdown, 42 εκατομμύρια Αμερικανοί — ανάμεσά τους 16 εκατομμύρια παιδιά, 8 εκατομμύρια ηλικιωμένοι και πάνω από 1 εκατομμύριο βετεράνοι — κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς βασική σίτιση.

Η κυβέρνηση διαθέτει αποθεματικό 5-6 δισ. δολαρίων, που, σύμφωνα με τους ειδικούς, μπορεί να χρησιμοποιηθεί νομίμως για να αποτραπεί η κρίση. Ωστόσο, το υπουργείο δεν έχει ακόμη ενεργοποιήσει τον μηχανισμό.

«Αυτός είναι ακριβώς ο λόγος που δημιουργήθηκε το ταμείο έκτακτης ανάγκης», επισημαίνει η Πέγκι Μπέιλι από το Center on Budget and Policy Priorities. «Η μη χρήση του ισοδυναμεί με πολιτική αδιαφορία».

Ένα πολιτικό αδιέξοδο με κοινωνικό τίμημα

Η αντιπαράθεση στη Γερουσία έχει μετατραπεί σε αγώνα επιρροής ανάμεσα σε Ρεπουμπλικανούς και Δημοκρατικούς.

Το υπουργείο Γεωργίας κατηγορεί τους Δημοκρατικούς ότι «κρατούν κλειστή την κυβέρνηση για να ικανοποιήσουν την αριστερή πτέρυγα του κόμματος», ενώ ταυτόχρονα δεκάδες βουλευτές ζητούν την άμεση εκταμίευση των αποθεματικών για τη σίτιση.

Ο Αλμπέρτο Γκονζάλες από τον οργανισμό Families USA προειδοποιεί ότι η ταυτόχρονη διακοπή των επιδομάτων υγείας και τροφίμων μπορεί να προκαλέσει κοινωνικό ντόμινο:

«Αν χάσουν την ασφάλιση, θα στραφούν στα επείγοντα για βασική περίθαλψη. Αν χάσουν και το SNAP, θα στραφούν στα συσσίτια. Είναι ένας φαύλος κύκλος φτώχειας και επισφάλειας».

Μισθοί παγωμένοι, υπομονή εξαντλημένη

Η 27η μέρα του shutdown βρίσκει 670.000 ομοσπονδιακούς υπαλλήλους σε αναγκαστική αργία και άλλους 730.000 να εργάζονται χωρίς μισθό.

Οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι, αν η κρίση συνεχιστεί, μπορεί να παραλύσει τη δημόσια λειτουργία ως την Ημέρα των Ευχαριστιών, βυθίζοντας την αμερικανική οικονομία σε νέο κύκλο ύφεσης.