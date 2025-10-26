Logo Image

Βραζιλία και ΗΠΑ θέλουν να διευθετήσουν τη διαμάχη για τους δασμούς

Οικονομία & Αγορές \ Διεθνή

REUTERS/Evelyn Hockstein

Τραμπ και Λούλα συναντήθηκαν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ASEAN στην πρωτεύουσα Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας

Η Βραζιλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες επιθυμούν να συναντηθούν γρήγορα για να συζητήσουν τον τερματισμό της εμπορικής διαμάχης των δύο χωρών, συμφώνησαν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Βραζιλιάνος ομόλογός του Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ASEAN στην πρωτεύουσα Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας.

«Συμφωνήσαμε ότι οι ομάδες μας θα συναντηθούν αμέσως για να βρουν λύσεις για τους δασμούς και τις κυρώσεις κατά των βραζιλιάνικων αρχών», έγραψε ο Λούλα στο Χ, μετά τη συνάντηση με τον Τραμπ.

«Πιστεύω ότι θα πρέπει να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποιες αρκετά καλές συμφωνίες και για τις δύο χώρες», είχε δηλώσει ο Αμερικανός πρόεδρος, πριν από τη συνάντηση.

Τον  περασμένο Αύγουστο, ο Τραμπ αύξησε τους δασμούς στα περισσότερα βραζιλιάνικα προϊόντα από 10% σε 50%, σε αντίποινα για τη δίωξη εναντίον του πρώην προέδρου της Βραζιλίας Ζαΐρ Μπολσονάρου.

Η αμερικανική κυβέρνηση επέβαλε επίσης κυρώσεις σε αρκετούς Βραζιλιάνους δημόσιους υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένου του δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Αλεξάντρ ντε Μοράες, ο οποίος προήδρευσε της δίκης που οδήγησε στην καταδίκη του Μπολσονάρου για απόπειρα πραξικοπήματος.

Ο Βραζιλιάνος υπουργός Εξωτερικών, Μάουρο Βιέιρα, δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν αμέσως. Ο Λούλα είχε προηγουμένως χαρακτηρίσει τους υψηλότερους δασμούς «λάθος» και είχε επισημάνει ότι οι ΗΠΑ έχουν εμπορικό πλεόνασμα με τη Βραζιλία ύψους 410 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τα τελευταία 15 χρόνια.

