Τραμπ: Ανακοίνωσε επιπρόσθετους δασμούς 10% στον Καναδά

Την επιβολή επιπρόσθετων δασμών ύψους 10% στον Καναδά ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αποφάσισε αυτήν την εβδομάδα να διακόψει τις εμπορικές σχέσεις με την Οτάβα, σε αντίποινα για τη διαφημιστική εκστρατεία εναντίον των αμερικανικών δασμών.

«Η διαφήμισή τους θα έπρεπε να αποσυρθεί αμέσως, αλλά την άφησαν να μεταδοθεί χθες (σ.σ. Παρασκευή) το βράδυ κατά τη διάρκεια του World Series, γνωρίζοντας ότι ήταν απάτη» έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφερόταν σε μια διαφημιστική εκστρατεία που εμφάνιζε αποσπάσματα με τον Ρόναλντ Ρέιγκαν να μιλά για τους κινδύνους των προστατευτικών μέτρων. Η διαφήμιση μεταδόθηκε στη διάρκεια του πρώτου αγώνα του τελικού του πρωταθλήματος μπέιζμπολ.

«Λόγω της σοβαρής διαστρέβλωσης των γεγονότων εκ μέρους τους (σ.σ. των Καναδών) και της εχθρικής ενέργειάς τους, αυξάνω τους δασμούς στον Καναδά κατά 10% σε σχέση με ό,τι πληρώνουν τώρα», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Αποσύρονται οι διαφημίσεις

Η επαρχία του Οντάριο θα διακόψει τη διαφημιστική εκστρατεία της στην οποία εμφάνιζε τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ρόναλντ Ρέιγκαν να μιλά αρνητικά για τους τελωνειακούς δασμούς, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της, Νταγκ Φορντ.

Την Παρασκευή, ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ είχε δηλώσει ότι η Οτάβα είναι έτοιμη για περαιτέρω εμπορικές συνομιλίες όταν θα είναι έτοιμη και η Ουάσιγκτον.

Διαβάστε ακόμη: