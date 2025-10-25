Εμπορικός πόλεμος: Διαπραγμαυτεύσεις ΗΠΑ και Κίνας στην Κουάλα Λουμπούρ πριν τη συνάντηση Τραμπ και Σι

Κορυφαίοι οικονομικοί αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ και την Κίνα άρχισαν σήμερα νέες διαπραγματεύσεις για το εμπόριο στην Κουάλα Λουμπούρ, με στόχο να βρεθεί λύση στον δασμολογικό πόλεμο μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου και να προετοι

Οι διαπραγματεύσεις ξεκινούν λίγες ημέρες πριν από την συνάντηση που πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ομολόγου του Σι Τζινπίνγκ.

Οι συνομιλίες, που διεξάγονται στο περιθώριο της συνόδου του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (Asean), αναμένεται θα χαράξουν μια πορεία στις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών, μετά την απειλή του Τραμπ με νέους δασμούς 100% σε κινεζικά προϊόντα και άλλους εμπορικούς περιορισμούς από την 1η Νοεμβρίου, σε αντίποινα για τους εκτεταμένους ελέγχους της Κίνας στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και στις τεχνολογίες που είναι απαραίτητες για την επεξεργασία τους.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν τον αντιπρόεδρο της κινεζικής κυβέρνησης Χε Λιφένγκ να φθάνει στον πύργο Merdeka 118, τον δεύτερο υψηλότερο ουρανοξύστη του κόσμου, όπου διεξάγονται οι συνομιλίες αυτές. Ο αξιωματούχος, του οποίου η επίσκεψη είναι προγραμματισμένο να διαρκέσει έως τη Δευτέρα, δεν έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους. Η αμερικανική αντιπροσωπεία έφθασε από ξεχωριστή είσοδο.

«Οι αντιπροσωπείες της κινεζικής και της αμερικανικής κυβέρνησης συναντήθηκαν το πρωί του Σαββάτου για συνομιλίες όσον αφορά οικονομικά και εμπορικά ζητήματα», ανέφερε το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα (Xinhua), επιβεβαιώνοντας την έναρξη των συζητήσεων.

Εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών επίσης επιβεβαίωσε ότι ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις.

Τι θα συζητηθεί

Οι αξιωματούχοι θα προετοιμάσουν το έδαδος για τη συνάντηση Τραμπ και Σι την επόμενη Πέμπτη.

Η Μαλαισία φιλοξενεί τη σύνοδο του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (Asean), που ξεκινά αύριο στην Κουάλα Λουμπούρ, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ. Κατά την επίσκεψή του στην Ασία, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί την Πέμπτη με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, με στόχο την επίτευξη μιας «καλής» συμφωνίας για το εμπόριο με το Πεκίνο. Η συνάντηση αυτή προβλέπεται στο περιθώριο της συνόδου της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), στην Τζονγκτζού της Νότιας Κορέας.

Η συνάντηση θεωρείται κρίσιμη, με μείζονα διακυβεύματα για την παγκόσμια οικονομία καθώς αναμένεται να περιστραφεί γύρω από την πιθανότητα ελάφρυνσης των δασμών, τους τεχνολογικούς ελέγχους και τις κινεζικές αγορές αμερικανικής σόγιας.

Λίγο πριν από την έναρξη των συνομιλιών, ο Τραμπ αναχώρησε από την Ουάσιγκτον για την περιοδεία του στην Ασία και παρουσίασε διάφορα σημεία που αναμένεται να συζητήσει με τον Σι. Είπε ότι οι αγρότες, οι οποίοι πλήττονται από τον κινεζικό «πάγο» στις αγορές σόγιας από τις ΗΠΑ, και η Ταϊβάν, την οποία η Κίνα διεκδικεί ως έδαφός της, θα βρεθούν στην ατζέντα.

Ο Τραμπ ξεκαθάρισε πάντως ότι δεν σχεδιάζει να επισκεφθεί την Ταϊβάν. Επίσης, αναφέρθηκε στην απελευθέρωση του μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης του Χονγκ Κονγκ Τζίμι Λάι, η υπόθεση του οποίου έχει γίνει το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της καταστολής των δικαιωμάτων και των ελευθεριών από την Κίνα στον ασιατικό χρηματοοικονομικό κόμβο.

«Έχουμε πολλά να συζητήσουμε με τον πρόεδρο Σι, και έχει πολλά να συζητήσει μαζί μας. Νομίζω ότι θα έχουμε μια καλή συνάντηση», πρόσθεσε ο Τραμπ, ο οποίος υπογράμμισε επίσης ότι θα ήθελε η Κίνα να βοηθήσει την Ουάσιγκτον στις σχέσεις της με τη Ρωσία.