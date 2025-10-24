Σε επίπεδα ρεκόρ έκλεισε η Wall Street – Ο Dow Jones για πρώτη φορά πάνω από τις 47.000 μονάδες

Σε νέα επίπεδα ρεκόρ έκλεισαν και οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες στη Wall Street, με τον Dow Jones να «σπάει» για πρώτη φορά στην ιστορία του το επίπεδο των 47.000 μονάδων.

Τα κατώτερα του αναμενομένου στοιχεία για τον πληθωρισμό Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ σκόρπισαν αισιοδοξία στους επενδυτές ότι η Fed μπορεί να παραμείνει στο δρόμο μείωσης των επιτοκίων, στηρίζοντας την αμερικανική οικονομία και δικαιολογώντας τις υψηλότερες αποτιμήσεις για τις μετοχές.

Ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 472,51 μονάδες ή 1,01% στις 47.207,12 μονάδες. Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,79% στις 6.791,69 μονάδες, ενώ ο Nasdaq κατέγραψε κέρδη 1,15% για να τερματίσει στις 23.204,87 μονάδες. Eνδοσυνεδριακά, ο S&P 500 ξεπέρασε το φράγμα των 6.800 μονάδων με κέρδη άνω της μίας ποσοστιαίας μονάδας.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε 0,3% σε μηνιαία βάση και 3% σε ετήσια, ελαφρώς χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις (0,4% και 3,1% αντίστοιχα), σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας. Ο δομικός πληθωρισμός, εξαιρουμένων των τροφίμων και ενέργειας κινήθηκε επίσης ηπιότερα, στο 0,2% μηνιαία και 3% ετήσια.

Πρόκειται για τον πιο αργό ρυθμό αύξησης του πληθωρισμού στη διάρκεια των τελευταίων τριών μηνών, ο οποίος έγινε δεκτός με ανακούφιση από τους επενδυτές, οι οποίοι κινούνται σχεδόν «στα τυφλά» λόγω της έλλειψης οικονομικών στοιχείων από την έναρξη του κυβερνητικού shutdown στις ΗΠΑ.

Μετά τη δημοσίευση των στοιχείων, οι αγορές ενίσχυσαν τις προσδοκίες για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων. Σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch, η πιθανότητα για μείωση επιτοκίου στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου αυξήθηκε στο 98,5%, ενώ για την επόμενη εβδομάδα παρέμεινε πάνω από 95%.

Οι μετοχές των τραπεζών κινήθηκαν έντονα ανοδικά, καθώς οι χαμηλότερες αποδόσεις ευνοούν τη ζήτηση για δάνεια: JPMorgan, Wells Fargo και Citigroup κατέγραψαν άνοδο περίπου 2%, ενώ Goldman Sachs και Bank of America σημείωσαν επίσης σημαντικά κέρδη.

Οι αναλυτές σημειώνουν επίσης ότι η έλλειψη αναλυτικών οικονομικών δεδομένων λόγω του κυβερνητικού shutdown μειώνει την πιθανότητα αλλαγής κατεύθυνσης από τη Fed.

«Δεν υπήρχε τίποτα ανησυχητικό στα στοιχεία για τον πληθωρισμό», δήλωσε η Λίντσεϊ Ρόσνερ της Goldman Sachs Asset Management. «Περιμένουμε περαιτέρω χαλάρωση την επόμενη εβδομάδα και μια ακόμη μείωση τον Δεκέμβριο».

«Θετικά νέα για Παρασκευή», δήλωσε ο Άρτ Χόγκαν της B. Riley Wealth. «Η Fed έχει καταστήσει σαφές ότι εστιάζει περισσότερο στα στοιχεία που δείχνουν επιβράδυνση στην αγορά εργασίας και θα συνεχίσει να υπερασπίζεται την εντολή της για πλήρη απασχόληση, ακόμη κι αν ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τον στόχο».

«Όσο τα νέα οικονομικά δεδομένα δείχνουν περισσότερους κινδύνους για την απασχόληση παρά για τον πληθωρισμό, η πορεία πολιτικής της Fed πιθανότατα δείχνει προς περαιτέρω χαλάρωση», πρόσθεσε ο Τζέισον Πράιντ της Glenmede.

Οι αγορές αγνόησαν σε μεγάλο βαθμό τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι τερματίζει τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τον Καναδά, λόγω διαφημιστικού σποτ του Οντάριο που χρησιμοποιούσε αποσπάσματα του Ρόναλντ Ρήγκαν κατά των δασμών. Ο πρωθυπουργός του Οντάριο Νταγκ Φορντ ανακοίνωσε ότι η διαφήμιση θα αποσυρθεί μετά το Σαββατοκύριακο ώστε να επαναληφθούν οι συνομιλίες.

Σε εβδομαδιαία βάση, οι βασικοί δείκτες σημείωσαν κέρδη για δεύτερη διαδοχική εβδομάδα, με άνοδο περίπου 2% ο καθένας. Από την αρχή του έτους, ο S&P 500 καταγράφει κέρδη 15%, ενώ ο Nasdaq έχει αυξηθεί κατά 20%.