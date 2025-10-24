Logo Image

Οι ΗΠΑ ξεκινούν έρευνα για τη συμμόρφωση της Κίνας με την εμπορική συμφωνία του 2020

Τι δήλωσε ο εμπορικός εκπρόσωπος των ΗΠΑ

Ο εμπορικός εκπρόσωπος των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Παρασκευή την έναρξη έρευνας σχετικά με την εφαρμογή από την Κίνα της εμπορικής συμφωνίας που υπογράφηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Η έναρξη αυτής της έρευνας υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης Τραμπ να τηρήσει η Κίνα τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της Συμφωνίας, να προστατεύσει τους Αμερικανούς αγρότες, κτηνοτρόφους, εργαζόμενους και καινοτόμους και να δημιουργήσει μια πιο αμοιβαία εμπορική σχέση με την Κίνα προς όφελος του αμερικανικού λαού», δήλωσε ο εμπορικός εκπρόσωπος των ΗΠΑ Τζέιμισον Γκριρ.

Πηγή: Reuters 

