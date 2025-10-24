Οι ΗΠΑ ξεκινούν έρευνα για τη συμμόρφωση της Κίνας με την εμπορική συμφωνία του 2020

Ο εμπορικός εκπρόσωπος των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Παρασκευή την έναρξη έρευνας σχετικά με την εφαρμογή από την Κίνα της εμπορικής συμφωνίας που υπογράφηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Η έναρξη αυτής της έρευνας υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης Τραμπ να τηρήσει η Κίνα τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της Συμφωνίας, να προστατεύσει τους Αμερικανούς αγρότες, κτηνοτρόφους, εργαζόμενους και καινοτόμους και να δημιουργήσει μια πιο αμοιβαία εμπορική σχέση με την Κίνα προς όφελος του αμερικανικού λαού», δήλωσε ο εμπορικός εκπρόσωπος των ΗΠΑ Τζέιμισον Γκριρ.

Πηγή: Reuters