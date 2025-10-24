Η ινδική εταιρεία Reliance, ο μεγαλύτερος πελάτης της Ρωσίας, ανακοίνωσε ότι θα συμμορφωθεί με τις δυτικές κυρώσεις

Η εταιρεία Reliance Industries Ltd, που είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού πετρελαίου στην Ινδία, θα συμμορφωθεί με τις δυτικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Μόσχα, ενώ θα διατηρήσει τις σχέσεις της με τους σημερινούς προμηθευτές πετρελαίου, ανέφερε ο εκπρόσωπός της.

Η Reliance, η οποία ελέγχεται από τον δισεκατομμυριούχο Μουκές Αμπανί και διαχειρίζεται το μεγαλύτερο στον κόσμο συγκρότημα διυλιστηρίων στην πόλη Τζαμναγκάρ στο δυτικό κρατίδιο Γκουτζαράτ, έχει συνάψει μια μακροχρόνια συμφωνία με τη μεγάλη ρωσική εταιρεία Rosneft για αγορά 500.000 βαρελιών αργού πετρελαίου ημερησίως.

Το διυλιστήριο αγοράζει επίσης ρωσικό πετρέλαιο από μεσάζοντες.

Οι αμερικανικές κυρώσεις στοχοποίησαν τις εταιρείες Lukoil και Rosneft που είναι οι δυο μεγαλύτεροι παραγωγοί πετρελαίου της Ρωσίας.

Πηγή: ΑΜΠΕ