Κάρνεϊ: Ο Καναδάς είναι έτοιμος για εμπορικές συνομιλίες όταν και «οι Αμερικανοί θα είναι έτοιμοι»

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε την Παρασκευή ότι η Οτάβα είναι έτοιμη για περαιτέρω εμπορικές συνομιλίες όταν θα είναι έτοιμη και η Ουάσιγκτον, μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι τερματίζει τις διαπραγματεύσεις σχετικά με μια διαφημιστική καμπάνια κατά των δασμών.

Μιλώντας πριν αναχωρήσει για την Ασία, ο Κάρνεϊ δεν αναφέρθηκε άμεσα στην αλλαγή στάσης του Τραμπ, αλλά είπε ότι οι διμερείς συνομιλίες είχαν δείξει «πρόοδο… και είμαστε έτοιμοι να αξιοποιήσουμε αυτή την πρόοδο και να τη διευρύνουμε όταν οι Αμερικανοί είναι έτοιμοι.»

