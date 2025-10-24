Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις: Τα πράγματα πάνε καλύτερα στην Ευρωζώνη – εκτός από τη Γαλλία

Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θεωρούν ότι τα πράγματα βελτιώνονται — εκτός από τη Γαλλία, όπου η πολιτική αναταραχή εξακολουθεί να πλήττει την οικονομία.

Οι προκαταρκτικές τιμές των δεικτών PMI — ενός δείκτη που παρακολουθεί στενά τις συνθήκες στις επιχειρήσεις — έδειξαν βελτίωση τόσο στις υπηρεσίες όσο και στη μεταποίηση σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ, με τον τομέα των υπηρεσιών να προηγείται.

Η «λαμπρή» εξαίρεση

Η βασική εξαίρεση στα νέα δεδομένα ήταν η Γαλλία, όπου καταγράφηκε υποχώρηση στον κεντρικό δείκτη στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο. Οι υπηρεσίες επίσης σημείωσαν πτώση, ενώ ακόμη και η εμφανής άνοδος στη μεταποίηση “κάλυπτε μειώσεις στην παραγωγή”, όπως ανέφερε σε σημείωμά του ο επικεφαλής οικονομολόγος της HSBC για τη ζώνη του ευρώ, Κρις Χέαρ.

Η χώρα ταλανίζεται από πολιτικές έριδες από τότε που προκηρύχθηκαν πρόωρες εκλογές πέρυσι, γεγονός που έχει οδηγήσει σε κοινοβουλευτικό αδιέξοδο, εμποδίζοντας τις προσπάθειες για δημοσιονομική μεταρρύθμιση και αυξάνοντας το κόστος δανεισμού.

Θετικότερη εικόνα στην υπόλοιπη Ευρώπη

Αλλού, τα πράγματα ήταν πιο ευνοϊκά. Στο σύνολο της ευρωζώνης, ο τομέας των υπηρεσιών αυξήθηκε στις 52,6 από 51,3, φθάνοντας σε υψηλό 14 μηνών, ενώ η μεταποίηση βελτιώθηκε μετρίως, σύμφωνα με τον PMI της ζώνης του ευρώ. Ο σύνθετος δείκτης, που συνδυάζει και τους δύο τομείς, αυξήθηκε στις 52,2 από 51,2, σημειώνοντας την πέμπτη διαδοχική άνοδο.

Η εικόνα ήταν θετική ακόμη και για πρόσφατους «ουραγούς» όπως η Γερμανία, η οποία σημείωσε επίσης ενίσχυση χάρη στις υπηρεσίες, αν και η μεταποίηση παρέμεινε σε συρρίκνωση.

«Η Γαλλία γίνεται όλο και περισσότερο η εξαίρεση στη δημοσκόπηση του PMI, καθώς η παρατεταμένη πολιτική αβεβαιότητα γύρω από τις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό φαίνεται να έχει αποθαρρυντική επίδραση στο κλίμα», δήλωσε ο Χέαρ.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι μια πρόσφατη έρευνα επιχειρηματικής εμπιστοσύνης από το INSEE υποδήλωνε μια πιο θετική προοπτική για τη χώρα.

Με πληροφορίες από POLITICO