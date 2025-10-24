Logo Image

HΠΑ: Στο 3% ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο – Αυξήθηκε λιγότερο του αναμενομένου

Οικονομία & Αγορές \ Διεθνή

HΠΑ: Στο 3% ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο – Αυξήθηκε λιγότερο του αναμενομένου

ΕPA/ALLISON DINNER

Την επόμενη εβδομάδα η συνεδίαση της Fed

Με ρυθμό χαμηλότερο των προβλέψεων αλλά παραμένοντας πάνω από τον στόχο της Fed, «έτρεξε» ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με τα δημοσιοποιηθέντα στοιχεία από το Γραφείο Στατιστικής του Υπουργείου Εμπορίου, ο δείκτης τιμών καταναλωτή παρουσίασε αύξηση 0,3% σε μηνιαία βάση, ενώ ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού διαμορφώθηκε στο 3%.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν στην έρευνα της Dow Jones ανέμεναν ποσοστά 0,4% και 3,1%, αντιστοίχως.

Σημειωτέον ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Fed πρόκειται να συναντηθούν την επόμενη εβδομάδα για να αποφασίσουν για την επερχόμενη κίνηση των επιτοκίων τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
«Η Μαφία δεν είναι πια όπως παλιά»: Τα τραπέζια με ακτίνες Χ, οι πυραμίδες και τα αποδυτήρια του NBA

«Η Μαφία δεν είναι πια όπως παλιά»: Τα τραπέζια με ακτίνες Χ, οι πυραμίδες και τα αποδυτήρια του NBA

Η αύξηση κατά 4,1% στις τιμές της βενζίνης ήταν ο κύριος λόγος αύξησης των τιμών σε μια έκθεση που, κατά τα άλλα, έδειξε ότι οι πληθωριστικές πιέσεις ήταν αρκετά περιορισμένες. Οι τιμές των βασικών εμπορευμάτων αυξήθηκαν συνολικά κατά 0,5%.

Τα έξοδα στέγασης, (αποτελούν περίπου το 1/3) της στάθμισης του ΔΤΚ, αυξήθηκαν μόλις 0,2% και ήταν αυξημένα κατά 3,6% σε σχέση με πέρυσι. Οι υπηρεσίες, εξαιρουμένων των εξόδων στέγασης, αυξήθηκαν επίσης κατά 0,2%.

Τα καινούργια οχήματα σημείωσαν αύξηση 0,8%, αλλά οι τιμές των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και φορτηγών μειώθηκαν κατά 0,4%.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube