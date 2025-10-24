EE: Meta και Tik Tok παραβιάζουν τον νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες – Πιθανότητα βαριάς «καμπάνας»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώνει ότι τόσο το TikTok όσο και το Meta παραβιάζουν τους κανόνες διαφάνειας.

Η Κομισιόν κατηγορεί τους αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς ότι παραβίασαν την υποχρέωσή τους να παρέχουν στους ερευνητές «επαρκή πρόσβαση» σε δημόσια δεδομένα βάσει του Νόμου περί Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA) — της ιστορικής νομοθεσίας της ΕΕ για την τεχνολογία .

«Η Επιτροπή έκρινε επίσης προκαταρκτικά ότι το Meta, τόσο για το Instagram όσο και για το Facebook, παραβίασε τις υποχρεώσεις του να παρέχει στους χρήστες απλούς μηχανισμούς για την αναφορά παράνομου περιεχομένου, καθώς και να τους επιτρέπει να αμφισβητούν αποτελεσματικά τις αποφάσεις εποπτείας περιεχομένου», πρόσθεσε σε ανακοίνωσή της.

Ο εμβληματικός νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες συγκαταλέγεται σε μια σειρά από νομοθετικές πράξεις της ΕΕ που έχουν σχεδιαστεί για να περιορίσουν την ισχύ των τεχνολογικών κολοσσών. Η Επιτροπή έχει επίσης ξεκινήσει πολυάριθμες έρευνες βάσει ενός άλλου ορόσημου νόμου, γνωστού ως Νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές.

Meta: Διαφωνούμε

«Διαφωνούμε με οποιαδήποτε υπόνοια ότι έχουμε παραβιάσει τον Νόμο περί Ψηφιακής Ασφάλειας (DSA) και συνεχίζουμε να διαπραγματευόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτά τα θέματα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Meta, Μπεν Γουόλτερς.

«Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε εισαγάγει αλλαγές στις επιλογές αναφοράς περιεχομένου, στη διαδικασία προσφυγών και στα εργαλεία πρόσβασης σε δεδομένα από τότε που τέθηκε σε ισχύ ο Νόμος περί Ψηφιακής Ασφάλειας (DSA) και είμαστε βέβαιοι ότι αυτές οι λύσεις ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της νομοθεσίας της ΕΕ», πρόσθεσε.

Ένας εκπρόσωπος του TikTok δήλωσε στο CNBC ότι «έχει δεσμευτεί για διαφάνεια και εκτιμά τη συμβολή των ερευνητών» στην πλατφόρμα του και στον κλάδο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στο σύνολό του.

«Έχουμε κάνει σημαντικές επενδύσεις στην κοινοποίηση δεδομένων και σχεδόν 1000 ερευνητικές ομάδες έχουν αποκτήσει πρόσβαση σε δεδομένα μέσω των Εργαλείων Έρευνάς μας μέχρι σήμερα», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

«Εξετάζουμε τα ευρήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά οι απαιτήσεις για την απλούστευση των μέτρων προστασίας δεδομένων θέτουν τον DSA και τον GDPR σε άμεση αντιπαράθεση. Εάν δεν είναι δυνατή η πλήρης συμμόρφωση και με τους δύο, καλούμε τις ρυθμιστικές αρχές να παράσχουν σαφήνεια σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να συμβιβαστούν αυτές οι υποχρεώσεις», πρόσθεσαν.

Η ΕΕ αναφέρει ότι οι ερευνητές θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, καθώς αυτό επιτρέπει στο κοινό να εξετάζει τυχόν πιθανές επιπτώσεις της τεχνολογίας στη σωματική ή ψυχική υγεία.

Η Επιτροπή ανέφερε στα προκαταρκτικά της ευρήματα ότι το Facebook, το Instagram και το TikTok «ενδέχεται να έχουν θεσπίσει επαχθείς διαδικασίες και εργαλεία για τους ερευνητές ώστε να ζητούν πρόσβαση σε δημόσια δεδομένα. Αυτό συχνά τους αφήνει με μερική ή αναξιόπιστη πληροφορία, επηρεάζοντας την ικανότητά τους να διεξάγουν έρευνα, όπως το εάν οι χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των ανηλίκων, εκτίθενται σε παράνομο ή επιβλαβές περιεχόμενο».

Πιθανότητα προστίμου – μαμούθ

Οι εταιρείες τεχνολογίας καλούνται τώρα από την Επιτροπή να εξετάσουν τα ευρήματά της και να απαντήσουν γραπτώς.

Εάν τα προκαταρκτικά ευρήματα της Επιτροπής επικυρωθούν, έχει την εξουσία να εκδώσει απόφαση μη συμμόρφωσης, η οποία θα μπορούσε να συνεπάγεται πρόστιμο έως και 6% του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών — ένα υψηλό ποσό για την ByteDance, ιδιοκτήτρια του Meta και του TikTok.

Η Meta αντιμετώπισε επίσης πρόστιμο 200 εκατομμυρίων ευρώ (228,4 εκατομμύρια δολάρια) βάσει του Νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές τον Απρίλιο , καθώς η Επιτροπή εφάρμοσε για πρώτη φορά τις νέες της εξουσίες στον τομέα του ανταγωνισμού. Το πρόστιμο σχετιζόταν με τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες συναίνεσαν στη συλλογή δεδομένων.

Εν τω μεταξύ, η μεταφορά δεδομένων από το TikTok στην Κίνα είχε επίσης ως αποτέλεσμα να της επιβληθεί πρόστιμο 530 εκατομμυρίων ευρώ από την αρχή προστασίας δεδομένων στην Ιρλανδία νωρίτερα φέτος.